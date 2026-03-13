Entidade Reguladora da Saúde com 91.553 reclamações em 2025

A maioria das reclamações estão relacionadas com o setor público. O tema "Acesso a Cuidados de Saúde" é o mais frequente nas reclamações.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recebeu no ano passado 91.553 reclamações, na esmagadora maioria relacionadas com o setor público, mas também 22.234 elogios, segundo dados hoje divulgados, em vésperas do Dia Mundial do Consumidor.



Doente em cadeira de rodas num quarto de hospital do SNS, aguardando reabilitação Ricardo Castelo/Jornal de Negócios

Segundo os dados referentes a 2025, num retrato do sistema de saúde em Portugal, o setor público foi responsável por cerca de 64,2% das reclamações, o privado 34,6% e o social 1,2%.

O tema "Acesso a Cuidados de Saúde" é o mais frequente nas reclamações do setor público, enquanto as "Questões financeiras" são o mais comum no privado.

Das reclamações relativas ao setor público, destaca-se a "resposta em tempo útil" (39,1%), seguindo-se o "tempo de resposta garantido" (22,5%) e as "redes de referenciação" (12,9%).

Nas relativas ao privado, a maioria vai para a "faturação excessiva (27,8%), a "informação prévia sobre custos" (23,9%) e as "comparticipações" (17%).

No que respeita às cinco zonas do país, o maior número de reclamações no setor público é no Alentejo (88,1%), seguindo-se o Centro (77,3%), o Algarve (71,2%), o Norte (69,6%) e Lisboa e Vale do Tejo (57,3).

No privado, Lisboa aparece em destaque (42%), seguida do Algarve (28,6%), Norte (28,2%), Centro (21,5%) e Alentejo (7,5%).

As reclamações sobre o setor social são praticamente residuais, com exceção do Alentejo (4,4%) e Norte (2,2%).

Em vésperas do Dia Mundial do Consumidor, que se assinala no domingo, a ERS afirma que "reclamar é um direito de todos e contribui para a melhoria dos cuidados de saúde".

Aquela entidade do Ministério da Saúde sublinha que as reclamações são importantes porque refletem a perspetiva dos utentes sobre os cuidados prestados, permitem à ERS ter uma visão do funcionamento global do sistema de saúde e atuar de forma preventiva, informada e eficaz e a identificação rápida de falhas na prestação de cuidados de saúde.

Promovem igualmente a transparência do sistema de saúde, incentivam melhorias nos cuidados prestados e são um meio de proteção dos direitos dos utentes.