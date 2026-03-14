Prisão preventiva para ex-jogador do FC Porto e um membro dos Super Dragões detidos em operação no Bairro do Cerco

Outros quatro dos 17 detidos na operação ficaram também sob a mesma medida coação.

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O ex-jogador do FC Porto, Ivan Cardoso, e um membro dos Super Dragões ficaram esta sexta-feira em prisão preventiva depois de terem sido detidos numa operação de tráfico de droga realizada na quinta-feira no Bairro do Cerco, no Porto. Outros quatro dos 17 detidos na operação ficaram também sob a mesma medida coação.



Ivan Cardoso Quality Sport Images/Getty Images

Foram aprendidos meio quilo de cocaína três quilos de heroína, além de armas de vários calibres e veículos topos de gama.

No dia 13 de março, a Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP do Porto fez uma operação de combate ao tráfico de droga no Bairro do Cerco do Porto e prendeu um ex-jogador dos azuis e brancos, Ivan Cardoso, que jogava no FC Porto B. Foi ainda preso um conhecido membro dos Super Dragões, Cristiano, que liderava a rede.

Na operação tinham sido emitidos sete mandados de detenção e 22 mandados de busca.

A investigação tem ano e meio.