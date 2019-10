Cerca de 200 enfermeiros receberam aumentos salariais devido ao descongelamento das progressões de carreiras da Função Pública mas estão agora a ser chamados, por ordem do Ministério da Saúde, a devolver o dinheiro.





De acordo com fonte do Sindicato dos Enfermeiros ao Jornal de Notícias, cada enfermeiro envolvido terá de devolver 1950 euros em ano e meio e esta pode abranger até mais de "20 mil enfermeiros", uma vez que a medida que abrange todo o país só foi ainda aplicada em quatro Centros Hospitalares neste mês de outubro.A ordem advém de uma circular da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), de fevereiro deste ano, que apenas foi aplicada por hospitais de Trás-os Montes e Alto Douro, Guimarães, Penafiel e o IPO do Porto.Segundo a ACSS, o reposicionamento da tabela salarial, entre 2011 e 2015, já contou como progressão e a contagem de pontos nas carreiras deve ser reiniciada, acrescentando que "os pontos são contados a partir da última alteração de posicionamento remuneratório do trabalhador".