Enfermeiros respondem a Costa com greve geral

Carlos Ramalho, dirigente sindical do Sindepor, ficou "surpreendido" quando o primeiro-ministro aludiu às "reivindicações impossíveis" dos enfermeiros.

Em pleno período negocial com os enfermeiros, António Costa aludiu a "reivindicações que são absolutamente impossíveis". Carlos Ramalho, dirigente do sindicato Sindepor, lamenta as declarações do primeiro-ministro e garante que "brevemente" vai lançar o pré-aviso de greve geral, marcada para abril. Mas "as greves anunciam-se e desconvocam-se".



Ramalho, que esteve em greve de fome depois de a greve cirúrgica ter sido considerada ilegal pela Procuradoria-Geral da República, diz ter ficado "surpreendido" com as declarações do primeiro-ministro e recorda que "a carreira que está em negociação foi fruto de uma imposição".



"Em 2009, a carreira que temos agora foi imposta. São demasiados anos com imposições e sem negociações com possibilidade para conseguirmos mais-valias. Há uma grande desvantagem entre o que os enfermeiros dão à sociedade e aquilo nos é dado em troca", lamenta.



O dirigente sindical sublinha a Costa que há reivindicações de que não vão prescindir, como o descongelamento das progressões e a atribuição do subsídio de enfermeiro especialista a todos estes profissionais em funções: "Neste momento isso não acontece", explica. "Quando forem mudadas as carreiras, muitos vão ficar esquecidos. Com as transições automáticas, muitos enfermeiros que não estão a receber o subsídio não terão acesso."



"Há outra questão muito importante, que é o reconhecimento do desgaste e da penosidade da profissão. Pretendemos que seja compensado com a reforma antecipada", afirma Carlos Ramalho.



Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, António Costa garantiu que entre as "questões principais" que preocupam os enfermeiros, encontram-se "umas resolvidas e outras em solução". Como exemplos, deu a "reposição do horário de trabalho das 35 horas", a contratação de "mais 4.100 enfermeiros" comparando com o início da legislatura, ou a reposição do "subsídio próprio de enfermeiro especialista".



A reunião que abriu o processo negocial terminou com o anúncio da greve geral em abril. Esse passo pode afetar as conversações com o Governo? "Não creio, porque ainda temos a negociação e até abril vai passar muito tempo. Mas mantemos a intenção caso o processo não corra como esperamos", responde Ramalho. A próxima reunião está marcada para dia 21 de março.



"Se a carreira for publicada segundo a proposta do Governo, é uma afronta aos interesses dos enfermeiros, e uma imposição que não traz nada de novo. Reconhecer a carreira sem a valorizar não traz nenhum acréscimo", frisa o dirigente sindical. "Pretendemos negociações justas e sérias. Até agora as negociações foram imposições do Governo, que nos está sempre a dizer que não há dinheiro. Mas nós sabemos que há dinheiro para muita coisa."