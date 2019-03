08:17

O IPMA prevê para esta terça-feira períodos de chuva fraca no litoral Norte e Centro a partir da tarde e uma descida de temperatura, além de neblina ou nevoeiro matinal.



As temperaturas máximas vão chegar aos 22º em Faro, Évora e Setúbal, 21º em Sagres, Beja, Santarém e Castelo Branco, 19º em Bragança e Lisboa, 18º em Coimbra, Portalegre e Sines, 17º em Braga e Leiria, 16º em Vila Real, porto, Aveiro e Braga e 15º em Viana do Castelo e na Guarda.



Oito distritos vão estar em aviso amarelo, o terceiro mais grave, a partir da tarde de quarta-feira por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o IPMA, estarão sob aviso amarelo a partir das 15h00 de quarta-feira os distritos de Viana do Castelo, Porto, Leiria, Lisboa, Aveiro, Coimbra, Braga, enquanto no distrito de Setúbal o aviso estará ativo apenas a partir das 21h00.



Os avisos estendem-se até às 09h00 de quinta-feira nos casos dos distritos de Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Braga, Coimbra e Aveiro, e até às 12h00 do mesmo dia em Lisboa e Leiria.