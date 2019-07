A ex-deputada municipal do PAN, Fátima Dâmaso, diz que ter assistido a maus-tratos a um cavalo lhe toldou "a razão e o discernimento" e que, por esse motivo, acabou a proferir declarações contra a etnia cigana pelas quais agora pede desculpa. Durante uma sessão da Assembleia Municipal da Moita, no dia 24 de junho, e durante uma recomendação sobre maus-tratos a cavalos, Fátima Dâmaso fez referência a "uma etnia que se multiplicou" e que "anda empilhada em cima de carroças" puxadas por estes animais equestres. A proposta foi alvo de críticas ainda durante a assembleia e retirada sem votação.





"Que aquele cavalo que vi ser massacrado não merecia passar por esse sofrimento tenho como garantido, assim como uma comunidade inteira não merecia a referência que lhe fiz", concluiu.



Após a polémica assembleia, o partido liderado por André Silva considerou que as declarações foram "contra os princípios defendidos pelo PAN" e que os valores do partido "se pautam pela igualdade plena e pela não-discriminação".











"Lamento profundamente e peço perdão aos atingidos", disse a antiga deputada municipal, numa carta enviada ao jornal i, admitindo que se precipitou em "várias coisas". "São os indivíduos que têm comportamentos negativos, que merecem ser apontados e castigados por isso e não a etnia a que pertencem", escreveu ainda, reforçando: "Quem me conhece sabe que não sou racista, até pelo facto de viver em união de facto, há mais de dez anos com um africano e que, tão indignada fico com um cigano, como outra pessoa qualquer, quando está em causa uma injustiça, neste caso o maltrato dos animais."