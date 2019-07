Em Portugal, há 81 condenados a cumprir mais de 25 anos de prisão. Apesar de o Código Penal prever que o limite máximo da pena de prisão é de 25 anos, tal só se aplica a uma pena ou a uma pena definida em cúmulo jurídico. Caso sejam cometidos crimes depois da primeira sentença, os condenados podem cumprir penas sucessivas pois o Código Penal não impede a reclusão por mais de 25 anos consecutivos.Segundo um levantamento do jornal Público, obtido junto dos tribunais depois de a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais indicar que não dispõe dos dados, os condenados são só homens. Há 41 reclusos a cumprir mais de 25 anos em Vale de Judeus, outros dez na Carregueira, dez em Monsanto, cinco no estabelecimento prisional do Linhó, três no Funchal, um em Izeda, oito em Paços de Ferreira e um em Santa Cruz do Bispo.Manuel Hipólito Almeida dos Santos, que preside à Obra Vicentina de Auxílio ao Recluso, sustenta que há casos de pessoas que acabam por cumprir pena de prisão perpétua.