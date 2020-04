No meio dos aplausos da pandemia, no momento em que somos chamados de heróis, quando nos dizem que somos os soldados da linha da frente e a ultima fronteira entre a vida e a morte, o governo tenta recrutar enfermeiros com a vergonhosa proposta de pagamento de 6.42€/hora. Vou repetir porque vocês podem não ter percebido bem: são seis euros e quarenta e dois cêntimos por cada hora de trabalho no meio do inferno de onde todos querem fugir"





A enfermeira de Évora recordou que a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que "o valor base de um enfermeiro em início de carreira é 7.42€". "E diz isto sem corar de vergonha, reparem. Como se não fosse absolutamente vergonhoso ter quem nos cuida a receber por hora o mesmo que uma empregada doméstica. E mesmo assim ainda conseguiram retirar um euro a este valor, na proposta mais vergonhosa que me lembro de ler"





"Seis euros e quarenta e dois cêntimos por hora é o que querem pagar a quem vai salvar a vossa vida. É quanto o governo decidiu que vale a primeira linha, a última fronteira. Não sei se estão a pensar pagar o resto em palmas ou com palavras bonitas", terminou Carmen Garcia, sem antes acrescentar um "por mim, podem ir à m..."



Esta semana, depois do anúncio do governo, também o Sindicato de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) considerou que os concursos para a contratação de novos enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) têm ficado desertos e que o Governo está a oferecer contratos de quatro meses a 6,42 euros à hora.





Perante as condições oferecidas pelo governo, a presidente do SITEU, Gorete Pimentel, questionou: "Quem quererá ir para o olho do furacão nestas condições, sem treino e sem equipamento de protecção? Numa altura em que não sabemos quando atingiremos o pico, quanto mais regressar à normalidade?"

Siga a Sábado nas redes sociais

É um testemunho carregado de recolta da primeira à última linha. Carmen Garcia, enfermeira no Hospital do Espírito Santo, em Évora, critica fortemente a iniciativa do governo em oferecer contratos de quatro meses a enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde. Não que estes não sejam necessários, no atual contexto de combate ao coronavírus, mas pelo valor oferecido: "No mesmo post, Carmen Garcia acrescentou: "