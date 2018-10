A responsável da Transtejo Soflusa refere que o encerramento da ligação deve-se ao mau tempo e à forte agitação marítima provenientes do furacão Leslie.

A ligação fluvial entre a Trafaria, Porto Brandão e Belém, no rio Tejo, encontra-se encerrada devido ao mau tempo e à forte agitação marítima, disse à agência Lusa fonte oficial da Transtejo Soflusa.



"Esta é a ligação [entre as duas margens do Tejo] mais próxima do mar" e "quer pelas condições meteorológicas quer por ser feita por navios cuja manobrabilidade é mais complicada, encontra-se encerrada", explicou Margarida Perdigão, responsável da Transtejo Soflusa.



Quanto às restantes ligações fluviais entre as duas margens do Tejo, mantêm-se operacionais, mas a empresa assegura estar atenta, a acompanhar o evoluir da situação, e diz que tomará as medidas necessárias para garantir a segurança dos passageiros.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, em consequência da passagem pelo território continental do furacão Leslie.



Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Santarém são os distritos abrangidos pelo aviso.



O furacão Leslie deverá atingir o território continental como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 quilómetros/hora que podem chegar a máximos históricos de 180/190 quilómetros/hora, segundo o meteorologista do IPMA Nuno Moreira.



De acordo com a Protecção Civil, o período crítico deverá acontecer entre as 23:00 de sábado e as 04:00 de domingo.



Os últimos dados da Protecção Civil indicam que o furacão Leslie perdeu intensidade, mas ganhou velocidade e mudou de trajetória, havendo a previsão de que passe na faixa entre Setúbal e Porto.