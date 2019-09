Livros escritos, com desenhos e pintados. É assim que têm sido entregues aos alunos que frequentam o 1.º ciclo muitos dos manuais escolares reutilizados. Esta realidade foi constatada pelo Diário de Notícias a partir de reclamações feitas no Portal da Queixa e confirmados ao jornal pela Confederação Nacional das Associais de Pais (CONFAP).De acordo com o jornal, existe uma mãe que relatou ter recebido livros "sem capas, sem folhas, completamente riscados e ainda por apagar". O presidente da CONFAP assegura que são cada vez mais as queixas apresentadas pelos pais dos alunos do primeiro ciclo, acreditando que existem muitos mais exemplos do que aqueles que foram declarados. "Há pais que, perante a dificuldade de se dirigirem à escola em período laboral para resolver o assunto, acabam por se conformar com o que recebem", lamenta Jorge Ascenção.A CONFAP lembra que os manuais devolvidos devem "estar em bom estado", caso contrário "prejudicam a aprendizagem". ara além disso, os próprios encarregados de educação podem ser penalizados no final do ano, ao entregarem um manual em mau estado, podendo ser obrigados a pagar o valor do livro — ou, em último caso, a criança pode ficar sem acesso a um manual gratuito no ano seguinte, lembra o DN.Ao semanário, o Ministério da Educação lembra que, nestes casos, os pais devem "dirigir-se às escolas e solicitar que este tipo de situações sejam corrigidas" de imediatoA CONFAP revela ainda preocupação por considerar que muitos dos estabelecimentos de ensino podem estar a reutilizar livros que não estão em bom estado para tentar vencer o concurso do Governo, que promete um prémio de dez mil euros às 20 escolas com maiores taxas de reutilização.