Três primeiras pessoas sobre o ensino no dia em que foi entregue o segundo prémio de Professor do Ano pela Casa das Ciências a Carlos Portela, professor de Físico-Química na Figueira da Foz. A distinção é atribuída pelo Conselho Editorial da Casa das Ciências (um projeto associado ao Edulog, da Fundação Belmiro de Azevedo), que inclui professores das Universidades do Porto, Lisboa e Coimbra. Estes procuram professores ativos e motivantes: "Que tenham uma relação muito apreciada pelos alunos e que mantenham uma relação com a própria Casa das Ciências e outras entidades", resumiu à SÁBADO o coordenador José Ferreira Gomes.





Rui Correia:

Esta distinção foi a desculpa perfeita para recolhermos, na primeira pessoa, o que motiva e a forma de trabalhar de três outros professores distinguidos ora com este galardão (Hélder Pereira, em 2018), ora com o Global Teacher Prize Portugal (Rui Correia, em 2019; José Jorge Teixeira, em 2018).Acho que a nossa profissão é a mais sublime de todas. É o ato de aprender: eu sei coisas e não vou querer ficar com elas para mim, vou passar para outra pessoa que, se tudo correr bem, me vai ultrapassar.Tive nove anos na direção desta escola – que é de um contexto social difícil , e vista pelas famílias como uma obrigação, falta a valorização da aprendizagem, da cultura, da educação e isso prejudica os alunos. Apercebi-me muito cedo de que nós temos de encarar o ato de aprendizagem sobretudo como um diagnóstico daquilo que os miúdos aprendem. Volto toda a minha energia como professor não para dar boas aulas, mas para saber se os miúdos estão a aprender. E, durante muito tempo, obrigou-me a ir à procura de muitas estratégias que existem por todo o mundo – uma vez que os meus dilemas são os mesmos de muitos outros professores. Professores não são pagos para ensinar, são pagos para fazer aprender. E têm que conhecer em tempo real se a forma como estão a dizer e os conteúdos que estão a tentar transmitir são apreendidos pelos alunos. Se o professor é o único a pensar dentro da sala de aula, está toda a gente a perder tempo.

É aí que entram mecanismos como os copos semáforo. O aluno que colocou o copo verde vai ter que responder à pergunta do que está vermelho. É uma forma de os responsabilizar porque só há dois tipos de alunos que colocam o copo verde: o que está a aprender e o que não quer que o aborreçam. Outro mecanismo é o mini white-board, que responsabilizam os alunos pelo ato de aprender e tornam a aula muito mais dinâmica. Tornam excêntrico qualquer ato de insubordinação – é tão tonto que um aluno seja indisciplinado numa aula em que se estão a divertir. São estratégias que não estão dependentes de um projetor de vídeo que não funciona.

Pôr os Power Points no lixo

E, ao contrário do que se diz, os miúdos adoram o low-tech. Estão tão familiarizados com o hight-tech que utilizar o low-tech é sempre muito engraçado: faço uma pergunta à turma e eles dão resposta rápida. Quando levantam o quadro, vemos logo o que é que eles aprenderam e não aprenderam. Isto pressupõe uma ideia muito essencial: a sala de aula tem que ser sítio seguro onde as pessoas possam errar em segurança. O erro é um coadjuvante.

O grande problema é quando não sabemos como os alunos estão a aprender e como erram. E perceber que existe um erro ali e outro acolá, para nós ajuda-nos imenso para ajudar o aluno. Costumo usar uma metáfora: um bombeiro a quem dizem para apagar o fogo e não lhe dizem onde. Então, ele anda a espalhar água por todo o lado. Isso é uma coisa completamente tonta. Numa sala de aula, isso acontece com frequência. Nós andamos a apagar fogos onde eles estão.

Quero a atenção absolutamente de toda a gente. Partimos do princípio que a distração não faz do processo de aprendizagem – isso é miopia. Os alunos são pessoas. Faz sentido que às 8h30 da manhã fechemos as pessoas na sala de aula para mostrar um Power Point? É um horror.

Tenho andado pelo País a falar destas coisas e estou a dizer a todos os professores para pegarem nos Power Point e deitarem-nos no lixo. Um professor tem que estar divertido com aquilo que faz. Somos muito bons a estragar a profissão, a criar rotinas fastidiosas inúteis, a aplicar uma energia imensa em coisas que não vão ajudar os alunos em nada e prejudicam a frescura que a nossa profissão exige que tenhamos todos os dias. A possibilidade de instalar-se rotinas nas nossas vidas é o nosso maior adversário. É preciso ir à procura de maneiras diferentes de dar as mesmas coisas. É preciso fazer uma reciclagem da profissão. Tem que haver novidade. Somos capazes de dar cabo da profissão com burocracias, papeladas que, não é apenas o ministério a impor, mas nós inventamos essas rotinas fastidiosas.

Professor de História na Escola Básica de Santo Onofre/Agrupamento de Escolas de Raul Proença

Galardoado com o Global Teacher Prize Portugal em 2019

As escolas públicas onde apetece mesmo andar Manuel Ferreira explica, logo na primeira frase da conversa com a SÁBADO, porque é um aluno raro: "Tenho um percurso diferente do normal. Estou na universidade e no secundário." Em simultâneo.





Hélder Pereira: "Um professor que debita é um modelo ultrapassado"

Tenho 45 anos – e sou dos mais novos da escola. Há quem insista em dizer que isto não é um problema, mas vai ser um problema porque temos dificuldade em substituir um colega que fique doente ou em licença de maternidade e começa haver falta de gente nas escolas. E estando a classe envelhecida é muito mais difícil introduzir inovação.

Estamos num ponto de viragem, em que se está a tentar promover a mudança. Infelizmente, está a ser implementada quase que por decreto, que se mudem as práticas quase da noite para o dia. Há inúmeros projetos de escolas e colegas por todo o País que vão fazendo esse caminho por iniciativa própria. Neste momento quer-se alargar isso a todas as escolas, mas temos um problema que é a falta de motivação da classe: andamos há alguns anos a ser maltratados.

Para mim, fazer atividades diferentes é uma forma de me manter motivado no meio desta confusões. Os alunos estão habituados a um professor que chega à sala de aula e é o centro do mundo e debita a verdade absoluta. Ao longo dos anos fui percebendo que é um modelo que está completamente ultrapassado. São necessárias abordagens diferentes, em que percebam que os conceitos que têm que aplicar estão à nossa volta – às vezes escondidos. Saímos por Loulé (às vezes fazemos saídas de campo no resto do Algarve) à descoberta de fósseis. Muitas vezes ficam surpreendidos por descobri-los no caminho até à escola: "Ah! Passo aqui todos os dias e nunca tinha percebido!"

Também os coloco a fazer o que chamam carinhosamente de "proto-ciência", tentando replicar o que os cientistas fazem utilizando dados científicos reais. Os manuais de ciência estão muito obsoletos e acabam por ser maçadores e enfadonhos. Tento recorrer à bibliografia mais recente, estamos em contacto com cientistas que vão à escola ou em projetos com investigadores da Universidade do Algarve. Temos um sismógrafo amador (é uma mola ligada a uma placa) e conseguimos registar sismos e eles percebem que as ondas sísmicas de ocorrências no outro lado do globo (na Indonésia, na Bolívia) conseguem ser detetáveis aqui. E este pode ser um ponto de partida para explorar conceitos da física.

Há alunos que adoram fazer estas coisas fora da caixa e outros chegam ao secundário formatados com o outro modelo de ensino. A minha fórmula que não resulta com todos os alunos: para os que têm o perfil do aluno do século XXI é uma mais-valia, para outros que estão no século XIX, centrados no professor, são umas dores de crescimento complicadas.

Mas a abordagem internacional coloca os alunos no centro. Mesmo para um empresário não interessa um aluno com 20 valores a tudo. Queremos alunos com flexibilidade, que saibam trabalhar em equipas e tenho dúvidas que isso possa ser feito por decreto com a carga de tarefas burocráticas que temos.

Professor de Biologia e Geologia na Escola Secundária de Loulé

Distinguido, em 2018, com o prémio Professor do Ano Casa das Ciências





Estes são os diplomados que as empresas procuram Em julho, Beatriz Duarte tornou-se funcionária da Morgan Stanley, em Londres. Desde o fim do verão do ano passado que a portuguesa de 24 anos, com mestrado em Finanças defendido em janeiro, sabe que o seu destino passará no futuro próximo por uma das maiores empresas financeiras do mundo.









José Jorge Teixeira: "Para se ser um bom professor é preciso experiência"

Não consigo perceber como é que os alunos vão para a primária a perguntar o porquê de tudo e, ao fim de dois ou três meses não perguntam o porquê de nada. Começam a ser formatados para aquilo que não deveria ser natural nas pessoas porque curiosidade é o mais importante. Quando os alunos me dizem que não têm material para um trabalho, digo-lhes, vão para a rua e observem: não há melhor material do que a natureza.

Dou aulas há 26 anos. Em 2006 criei um clube para que os alunos apliquem os conhecimentos à sociedade. A aprendizagem não é só na sala de aula, mas também fora. Estes alunos sentiam a necessidade de aprender mais e aplicar conhecimentos à realidade. Criámos projetos que nunca ninguém tinha feito, que seriam inovadores. Algumas coisas nem tinham que ver com o programa que estava a dar.

O ensino tradicional também é extremamente importante. Para ensinar Matemática e Física (que chamam a disciplina "patinho feio" do ensino, porque tem sucessivamente piores resultados nos exames) eu vou precisar de tirar do aluno o seu melhor nível e de aplica-lo à sociedade e a questões do dia a dia. A escola deve fornecer uma boa formação de base – nunca se deve esquecer isto – e pôr os alunos a pensar. A tecnologia é um meio, não é um fim, o objetivo é pôr o aluno a pensar. E isso é o mais difícil.

Temos que saber se o foco está nas aprendizagens da disciplina ou nas crianças e temos que decidir isso. Não sou só o professor emissor e recetor. Uma coisa é dar o programa outra coisa é os alunos apreenderem o programa. Este é um processo que é lento.

E a classe docente está a envelhecer e vai ser complicado aparecer novas gerações: não se faz uma geração de professores num curso de 4 ou 5 anos. Para se ser um bom professor é preciso experiência. Estando os professores cansados, começam a aparecer problemas de saúde. Eu não tenho a mesma energia de 30 anos, mas tenho a experiência e permite-me trabalhar de outra forma com os alunos.

Professor de Física e Química na Escola Secundária Júlio Martins, em Chaves

Distinguido, em 2018, com o prémio Professor do Ano Casa das Ciências