Empresa tentou vender software de espionagem Pegasus à PJ em 2015

Software foi usado para espiar ativistas e jornalistas. Polícia Judiciária não comprou qualquer ferramenta da NSO Group e em Portugal não há indícios do uso do Pegasus.

Uma empresa chamada Hacking Team tentou vender o software Pegasus, usado para espiar os telemóveis de jornalistas e políticos, à Polícia Judiciária em 2015. Clientes da NSO Group, a firma israelita que criou o Pegasus, pediram que pelo menos 50 mil pessoas fossem espiadas. A lista foi divulgada por um consórcio de jornalistas de investigação.







De acordo com o jornal Expresso , a PJ garante que nunca usou nem esse nem qualquer software da NSO Group. A tentativa de venda foi divulgada depois de uma troca de emails ter sido publicada no site Wikileaks. O jornal adianta ainda que o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) nunca encontrou indícios do Pegasus em Portugal.