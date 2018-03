Heliavionic acusa a Protecção Civil de "graves e reiteradas insinuações".

A empresa russa responsável pela manutenção dos Kamov desmentiu esta quinta-feira o alegado desvio de peças do hangar de Ponte de Sor onde estão as aeronaves. De acordo com a notícia avançada pelo Jornal de Notícias, a Heliavianoc acusou a Protecção Civil de "graves e reiteradas insinuações"