Durante meses, Bernardo dirigiu-se todos os dias para a empresa para desempenhar as funções que lhe eram atribuídas pelo empregador, como era hábito. No entanto, chegado ao local de trabalho não recebia uma única tarefa e era reconduzido para uma sala onde estavam todos os colegas na mesma posição: a denominada "sala dos queimados" ou "sala dos esquecidos". Durante meses, Bernardo tentou negociar a sua saída, mas não concordava com os termos apresentados pela entidade empregadora, que o mantinha num estado de inatividade. O homem acabou por desenvolver uma depressão e colocou a empresa em tribunal por assédio moral. A mesma foi condenada, recorreu e o Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a condenação à empresa, obrigando-a a indemnizar o trabalhador em 30 mil euros.

Bernardo trabalhava para uma empresa não identificada, mas que pertence a um "grupo económico dos mais prestigiados do país", e que está no campo das telecomunicações e da multimédia. O acórdão do tribunal refere que a partir de março de 2017, a empresa colocou o trabalhador "numa situação de absoluta inatividade", sem motivo aparente.

No recurso apresentado pelo empregador, a entidade patronal refere que alocou Bernardo a novas funções "com uma maior vertente de suporte técnico no terreno". Quando soube destas alterações o homem terá tentado uma saída "negociada da empresa". Parte desse trabalho, segundo a empresa seria feito em sala e o restante na rua, mas Bernardo ter-se-á recusado a fazer esse alegado trabalho de rua, passando o tempo todo na sala, onde não havia trabalho para ser feito.

Quando foi colocado na "sala dos queimados", Bernardo encontrou lá mais dois colegas que lhe fizeram companhia – também eles não tinham funções atribuídas – durante algumas semanas até que cada um deles acabou por sair da empresa em questão, ficando Bernardo sozinho na "sala dos esquecidos". Terá sido a permanência neste espaço e sem funções atribuídas que acelerou o estado depressivo em que entrou o trabalhador, concluiu o tribunal. De acordo com a primeira instância, o homem foi alvo de uma prática conhecida como "assédio moral" ou "mobbing". Esta prática traduz-se como uma situação na qual o trabalhador é vítima de uma "prática de perseguição" cujo objetivo é levá-lo a "abandonar o seu emprego ou a aceitar as condições pretendidas pelo empregador".

No entanto, Bernardo bateu o pé e recusou-se a aceitar os termos apresentados pelo patrão e os advogados lembram que o código do trabalho prevê que "o direito à ocupação efetiva é um direito fundamental do trabalhador". No entanto a empresa refere várias vezes que havia trabalho disponível para o empregado, mas não naquele espaço, tendo o mesmo de ir fazer trabalho de rua.

A verdade é que umas semanas passadas nesta situação, a empresa apresentou a Bernardo a possibilidade de deixar de ter de ir ao escritório, recebendo uma "dispensa de assiduidade", mas o mesmo continuou a apresentar-se diariamente ao serviço.

Apesar de ter uma sala atribuída, o homem podia sair da mesma e andar livremente pela empresa, refere ainda o empregador no recurso.

A empresa foi condenada em primeira instância – e a Relação reforçou a condenação - a atribuir ao trabalhador "funções adequadas e compatíveis com a sua categoria e experiências profissionais", mesmo que a empresa sustente a "impossibilidade de o trabalhador executar as mesmas tarefas". O tribunal condenou ainda o empregador a pagar uma indemnização no valor de 30 mil euros pelos danos morais causados ao trabalhador.

O nome Bernardo é fictício.