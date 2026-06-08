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Empresa de ex-secretário de Estado da Saúde apresentou traficante com ligações ao PCC para negócio de canábis

Luana Augusto
Luana Augusto 09:44
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Cláudio Rocha Júnior já tinha sido condenado a cinco anos de prisão por tráfico de droga.

A Wise Healthcare Solutions (WhiseHS), fundada por Eurico Castro Alves - antigo presidente do Infarmed e ex-secretário de Estado da Saúde - apresentou à sociedade portuguesa de canábis medicinal Sync Nature, a Wdealer - uma empresa de Serviços de Importação e Exportação controlada pelo brasileiro Cláudio Rocha Júnior, que já tinha sido condenado em Portugal por tráfico de cocaína, revelou esta segunda-feira o .

ex-secretário de Estado da Saúde, Eurico Castro Alves
ex-secretário de Estado da Saúde, Eurico Castro Alves LUSA

Segundo o mesmo jornal, o empresário estava identificado desde abril de 2022 pela Polícia Federal do Brasil como membro do PCC - Primeiro Comando da Capital - a principal organização dedicada ao tráfico internacional de droga, branqueamento de capitais e remessa ilegal de divisas.

A WhiseHS foi fundada em 2016 por Eurico Castro Alves, poucos meses depois de ter deixado a autoridade reguladora do medicamento. A consultora - que era uma das mais visíveis do setor - prestava apoio regulatório, acompanhamento técnico e estruturava projetos industriais destinados à obtenção de licenças. Acontece que a WhiseHS não funcionava apenas como consultora técnica. Segundo o Público, também coordenava projetos industriais completos de canábis medicinal e articulava licenciamentos.

A WhiseHS atuava ainda como intermediária na procura de investidores, segundo o jornal. Ou seja, apresentava potenciais compradores e garantia comissões caso os negócios fossem concretizados. Entre os potenciais compradores apresentados à SyncNature - sua cliente -, encontravam-se investidores brasileiros e de outras nacionalidades. Um dos interessados apresentado pela WhiseHS foi a sociedade Wdealer detida pelo empresário Cláudio Rocha Júnior, que já havia sido condenado a cinco anos de prisão por tráfico de droga.

Em julho de 2025, a Wdealer acabou por ser declarada insolvente em Portugal e a sociedade passou a ser disputada por credores com reclamações milionárias, nomeadamente pelos promotores do projeto Sync Nature.

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