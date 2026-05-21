Sábado – Pense por si

Última Hora

Influenciadora brasileira Deolane Bezerra detida por suspeita de lavar dinheiro para o PCC

21 de maio de 2026 às 20:45
Capa da Sábado Edição 19 a 25 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de maio
As mais lidas

A empresária, de 38 anos, teve 27 milhões de reais em bens bloqueados pela Justiça, o equivalente a 4,65 milhões de euros, além de uma frota de carros de luxo apreendidos na sua mansão.

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, foi presa preventivamente esta quinta-feira por suspeita de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC), disseram as autoridades brasileiras. 

Influenciadora brasileira Deolane Bezerra detida por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
Influenciadora brasileira Deolane Bezerra detida por suspeita de lavar dinheiro para o PCC Instagram/Deolane Bezerra

A empresária, de 38 anos, teve ainda 27 milhões de reais em bens bloqueados pela Justiça, o equivalente a 4,65 milhões de euros, além de uma frota de carros de luxo apreendidos na sua mansão. 

A advogada, que ganhou fama por ostentar e publicar a sua vida de luxo nas redes sociais, é apontada como “caixa do crime organizado”, segundo a investigação conduzida pelo Ministério Público e a Polícia Civil do estado de São Paulo.

No inquérito policial, a que a Lusa teve acesso, os investigadores descrevem que “Deolane empresta toda a sua estrutura financeira e aparente respeitabilidade social para o trânsito e integração de valores ilícitos”. 

Ela chegou a abrir 35 empresas fantasmas para lavar dinheiro para o PCC, especifica. 

“Essas empresas são classificadas como veículos de lavagem por apresentarem endereços fictícios em imóveis residenciais, sem qualquer atividade operacional verificada”, lê-se no documento.

Deolane, segundo as investigações, teria usado as próprias contas bancárias para transferir dinheiro para uma transportadora de cargas que lavava dinheiro para a família de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, um dos líderes do PCC. 

A transportadora, localizada numa cidade no interior do estado de São Paulo, transferia recursos para outras contas bancárias visando dificultar o rastreamento de dinheiro.

Além de Deolane, a operação de hoje visou Marcola, preso desde 1999, um irmão e dois sobrinhos do líder do PCC e um homem apontado com operador financeiro da transportadora. 

Deolane Bezerra entrou na mira dos investigadores após a polícia identificar, em 2019, troca de bilhetes entre presos do PCC que faziam referência “aquela mulher da transportadora”, que mais tarde se comprovou ser a influenciadora digital.

Durante a conferência de imprensa de hoje, os investigadores disseram que a operação teve “caráter pedagógico”, lembrando que Deolane tem mais de 21 milhões de seguidores, e esperam um “efeito inibitório” para mostrar “aos jovens que não existe caminho fácil”.

Questionados pela imprensa brasileira, os advogados de Deolane e de Marcola afirmaram que ainda se estavam a inteirar dos factos.

Deolane Bezerra já foi alvo da polícia e da Justiça brasileira em outros momentos, sendo que um dos casos mais emblemáticos ocorreu em 2024, quando foi detida durante uma operação policial que investigou lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais em plataformas digitais.

Antes de ser presa hoje no Brasil, a empresária esteve, nas últimas semanas, em Roma (Itália), e teve o nome incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol, lê-se no inquérito policial obtido pela Lusa. 

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões de euros Milhões Mil Milhões de euros Partido Comunista da China Deolane Bezerra São Paulo Brasil Itália Roma
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Influenciadora brasileira Deolane Bezerra detida por suspeita de lavar dinheiro para o PCC