José Guilherme, construtor civil amigo de Ricardo Salgado, terá recebido 8,5 milhões de euros através de um empréstimo à Caixa Económica Montepio Geral. No mesmo ano, o construtor civil alegou ter "oferecido" 14 milhões de euros ao presidente do Banco Espírito Santo (BES) e 1,5 milhões ao presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia. No total, entre Março de 2009 e Junho de 2014, o Público indica que o banco Montepio financiou José Guilherme com empréstimos pessoais na ordem dos 28,4 milhões – a maioria ainda por liquidar.

São mais de dez operações de crédito directo que José Guilherme viu aceites pelo Montepio, com entrega de letras e livranças. A dívida subiu para mais de 12 milhões em 2012 mas o CEMG aliviou as responsabilidades do construtor civil, passando a exposição para uma empresa de arrendamento imobiliário, a Sintril. A acção permitiu que o banco continuasse a financiar José Guilherme a título pessoal.

De acordo com o Público, algumas semanas antes do fim do BES, o mesmo havia libertado 17 milhões de euros usados para liquidar uma dívida de cerca de sete milhões à Vergui, uma empresa que recebeu mais-valias pagas pelo Grupo Espírito Santo (GES) num negócio em Angola ainda sob investigação. Tudo terá sido feito com o aval de Tomás Correia.

Mas esta não terá sido a última decisão deste como presidente da Associação Mutualista Montepio Geral. No dia 4 de Agosto de 2015 e em vésperas de deixar o Montepio, o banqueiro alargou os prazos de pagamento da dívida de José Guilherme.

Tal aconteceu porque, soube-se em 2015 através do jornal Sol, Guilherme tinha empresas em falência técnica e, dadas as dificuldades em que se encontrava para cumprir as responsabilidades, não estaria em condições de pagar as dívidas pessoais contraídas ao Montepio. Esses 28,4 milhões emprestados ao empreiteiro nunca viriam a ser liquidados à Associação Mutualista na totalidade.