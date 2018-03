Sofia Conde Cabral, que também já foi assessora de Fernando Medina, vai receber 20 mil euros para fazer a ligação entre a empresa municipal e a Câmara.

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) contratou por ajuste directo Sofia Conde Cabral, deputada socialista entre 2009 e 2011 e antiga assessora de Fernando Medina quando este integrava o Governo de José Sócrates. A militante do PS vai receber 20 mil euros para fazer três projectos de comunicação e relacionamento institucional entre a EMEL, a Câmara Municipal de Lisboa, liderada por Medina, e as freguesias de Lisboa.



De acordo com o contrato, disponível no portal Base, Conde Cabral começou a trabalhar a 27 de Dezembro de 2017 e terá que terminar os projectos até 31 de Março de 2018, ou seja em 93 dias. Os montantes serão liquidados em quatro prestações de igual valor: três prestações a cada projecto concluído e uma prestação após "a entrega definitiva de toda a documentação". Ou seja, dividindo 20 mil por quatro, Conde Cabral receberá cinco mil euros por prestação.



A socialista, formada em História mas com experiência de assessoria dentro do PS, fará três "serviços de comunicação e relacionamento institucional", todos eles relacionados com a autarquia liderada por Fernando Medina: a "concepção de uma metodologia de relacionamento da EMEL com as instituições públicas de âmbito municipal, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa e Juntas de Freguesia"; o "levantamento das questões pendentes no relacionamento da EMEL com as freguesias de Lisboa; o "estabelecimento de contactos com as Juntas de Freguesia de Lisboa tendo em vista a elaboração do plano de implementação do Plano de Actividades e Orçamento (PAO) para o ano de 2018".



Sofia Conde Cabral recebeu louvor de Medina

O percurso profissional (e político) de Sofia Conde Cabral sempre esteve ligado ao Partido Socialista. Formada no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Sofia Conde Cabral tem uma licenciatura em História. Ainda na Juventude Socialista, a sua carreira começou na Fundação Mário Soares, trabalhando como técnica do Arquivo Histórico e Biblioteca. Contudo, durante o Governo de José Sócrates, recebeu um convite para integrar a equipa de Medina, então Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional. Para tal cargo, fez uma pós-graduação em Comunicação e Marketing Político.



E chegou a receber um louvor pela sua prestação. Antes de cessar funções enquanto secretário de Estado do ministro Vieira da Silva, em 2009, Fernando Medina deu um louvor à socialista, no Diário da República, "pelo inexcedível empenho, dedicação, competência e disponibilidade com que desempenhou as suas funções de assessora".



Em Outubro de 2009, no âmbito da XI Legislatura, Sofia Conde Cabral tornou-se deputada da bancada parlamentar do PS. A socialista ficaria na Assembleia da República até Junho de 2011.



Com cargos políticos na Câmara Municipal do Barreiro, a socialista voltaria a fazer assessoria em 2013. Entre 2013 e Outubro de 2017, Conde Cabral prestou serviços de assessoria técnica nas áreas das relações internacionais para Carlos Manuel Castro, vereador do PS na Câmara Municipal de Lisboa. Segundo o contrato, disponível no portal BASE, recebia mensalmente 4184,58 euros, já com a taxa de IVA.



Dois meses depois, é contratada pela EMEL para fazer serviços de comunicação com a autarquia e respectivas freguesias de Lisboa.



A SÁBADO contactou Sofia Conde Cabral e a EMEL, que não responderam às nossas questões em tempo útil.