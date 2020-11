Eleições presidenciais vão ser marcadas para 24 de janeiro de 2021

O Presidente da República vai marcar, no próximo dia 24 de novembro, as eleições presidenciais, que serão realizadas a 24 de janeiro de 2021., segundo informou o deputado José Luís Ferreira após uma audiência realizada em Belém.Já o deputado do Chega e também candidato presidencial, André Ventura, afirmou que as eleições deveriam realizar-se nesta data.Até ao momento são cinco os candidatos que apresentaram a sua candidatura à Presidência: Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, André Ventura e Vitorino Silva (Tino de Rans). Marcelo Rebelo de Sousa ainda não confirmou a sua recandidatura a Belém.

A Lei Eleitoral do Presidente da República estabelece que o chefe de Estado "marcará a data do primeiro sufrágio para a eleição para a Presidência da República com a antecedência mínima de 60 dias".

Se nenhum dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, excluindo os votos em branco, "o segundo sufrágio realizar-se-á no vigésimo primeiro dia posterior ao primeiro", entre os dois mais votados.

A lei determina que "tanto o primeiro como o eventual segundo sufrágio realizar-se-ão nos 60 dias anteriores ao termo do mandato do Presidente da República cessante", que é no dia 09 de março de 2021.