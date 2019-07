O deputado único do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva, vai voltar a ser o cabeça de lista por Lisboa nas eleições legislativas de 06 de outubro, anunciou esta quarta-feira o próprio.Numa conferência de imprensa que decorreu na sede do partido, em Lisboa, André Silva elencou os cabeças de lista a todos os 23 círculos eleitorais, e salientou que o objetivo passa por "reforçar a representação parlamentar" do partido, para formar um grupo parlamentar na Assembleia da República.Para tal, o porta-voz do PAN assumiu que os "distritos de Lisboa, Porto e Setúbal são aqueles que podem garantir esse resultado".Como "número dois" em Lisboa, o PAN apresenta Inês Sousa Real, jurista, ex-provedora dos animais na capital e atual deputada à Assembleia Municipal de Lisboa Pelo Porto, a cabeça de lista será Bebiana Cunha, psicóloga e eleita municipal daquele concelho.A lista pelo círculo eleitoral de Setúbal será encabeçada por Cristina Rodrigues, advogada e membro da Comissão Política Nacional, nome envolto em polémica no final do ano passado devido a uma alegada ligação grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA).Na conferência de imprensa, André Silva destacou também que as listas do PAN são constituídas por "129 homens e 164 mulheres, entre os 20 e os 67 anos".