Depois de em Junho não ter requerido serviços mínimos, o Ministério da Educação entende que o facto de a greve de professores às reuniões de avaliação se prolongar até ao final de Julho está a pôr em causa uma "necessidade social impreterível".



"O Ministério da Educação pediu agora serviços mínimos para os pré-avisos de greve, que abrangem o mês de julho, por considerar que a não emissão de notas internas até ao final do referido período põe em causa o processo avaliativo dos alunos e compromete a conclusão dos anos de exame, sendo esta uma necessidade social impreterível, tal como defendida na lei", escreve fonte oficial do gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues, numa nota enviada à SÁBADO.



O gabinete de Brandão Rodrigues responde assim às declarações do líder da FENPROF, Mário Nogueira, que disse hoje no Fórum da TSF ter recebido do ministro a garantia de que o Ministério da Educação não tencionava requerer a imposição de serviços mínimos para a greve às reuniões de avaliação.



"Nas reuniões do passado dia 4 de junho com as organizações sindicais foi comunicado que relativamente aos pré-avisos de greve então conhecidos, que abrangiam apenas o mês de junho, não considerava o Ministério solicitar serviços mínimos. Tal como aconteceu", frisa-se na mesma nota.



"Foi o senhor ministro que, insistentemente - e até sentindo-se injustamente pressionado pela nossa pergunta -, que assumiu que as avaliações, ao contrário dos exames, não têm serviços mínimos porque não são necessidades sociais impreteríveis, uma vez que uma reunião de avaliação pode sempre ser remarcada", tinha dito esta manhã Mário Nogueira na antena da TSF.



Recorde-se que começou esta tarde às 15h00 uma reunião na DGAEP (Direcção-Geral da Administração e Emprego Público) entre Ministério e sindicatos para avaliar a possibilidade de decretar serviços mínimos à greve de docentes.





Os sindicatos já anunciaram, porém, estar contra esta imposição, pelo que a questão terá de ser decidida por um colégio arbitral.



Segundo os sindicalistas, não faz sentido decretar serviços mínimos nesta greve, uma vez que o que está em causa são reuniões dos conselhos de turma onde os professores não podem ser substituídos e nos quais basta que falte um docente para que a reunião fique sem efeito e tenha de ser reagendada para daí a 48 horas.