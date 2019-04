O ministro do Ambiente João Matos Fernandes anunciou na terça-feira que a barragem de Fridão não iria avançar. Mas a EDP tem outros planos em mente e já anunciou ao Governo que tem disponibilidade para construir a estrutura.

A missiva foi enviada para o Executivo dia 17, esta quarta-feira, e nela a EDP Produção pede ao Estado que esclareça qual a sua decisão sobre a barragem, avança o jornal Expresso que teve acesso à carta.

A EDP pergunta ao Governo se vai "determinar a não-construção" da barragem, situação em que tem de devolver a contrapartida paga pela EDP em 2009 no valor de €218 milhões, ou então "prosseguir com a implementação do aproveitamento, caso em que a EDP Produção desde já anuncia ir prosseguir com a mesma".

"Se a resposta do Estado for inconclusiva faremos uma leitura literal do ofício a que ora se responde no sentido em que a EDP Produção não fica impedida de avançar com a implementação do aproveitamento hidroelétrico do Fridão, caso em que o contrato de concessão deverá ser assinado no prazo de dois meses", pode ainda ler-se na mensagem enviada pela EDP.

Esta missiva surge como uma resposta a uma carta prévia enviada pelo ministro Matos Fernandes à empresa onde anunciava que não iria ser construída a barragem de Fridão. Nessa mesma carta, o Executivo revelava que no seu entender não deviam ser devolvidos o valor avançado pela EDP em 2009.

"Após a EDP ter realizado investimentos no projeto, designadamente 218 milhões de euros pagos como contrapartida pela exploração da concessão, o Estado, no contexto dos compromissos assumidos no Programa de Governo, decidiu em 2016 suspender a implementação do aproveitamento hidroelétrico do Fridão (AHF) e deu início a uma avaliação deste aproveitamento hidroelétrico com vista a tomar uma decisão sobre a sua execução", disse a empresa em declarações ao semanário esta quinta-feira.



No início da atual legislatura, o Governo decidiu suspender a construção do empreendimento, para proceder à sua reavaliação, período que terminou na passada quinta-feira.





A barragem de Fridão, no rio Tâmega, afluente do rio Douro, consta há vários anos do Plano Nacional de Barragens, mas uma decisão definitiva sobre a construção daquele empreendimento hidroelétrico, que afeta vários concelhos (Amarante, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto e Mondim de Basto), tem sido sucessivamente adiada, num processo com avanços e recuos ao longo dos anos e vários governos.