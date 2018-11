"Esclareci tudo e estou aliviado", disse o ex-assessor jurídico da SAD do Benfica que afirmou que não está ansioso por uma decisão na fase instrutória.

O ex-assessor jurídico da SAD do Benfica Paulo Gonçalves afirmou esta sexta-feira, à saída da audição no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, que teve oportunidade de esclarecer as dúvidas em torno do processo 'e-toupeira'.

"Já esperei até agora, por isso, a decisão vai sair quando tiver de sair", avançou o ex-dirigente 'encarnado', que declarou ainda estar "de consciência tranquila" e contar com o apoio dos amigos, entre eles Luís Filipe Vieira.

"O presidente do Benfica é um amigo e nunca fui abandonado pelos amigos", terminou Paulo Gonçalves.

A fase de instrução do processo 'e-toupeira', requerida pelos quatro arguidos, incluindo a Benfica SAD, começou na quarta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.

A instrução, fase facultativa que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue para julgamento, tem decorrido à porta fechada, com início sempre às 14:00, excepto no debate instrutório, agendado para 26 de novembro, e na leitura da decisão instrutória, sessões que serão públicas.

No Requerimento de Abertura de Instrução (RAI), a SAD do Benfica defende que a acusação do Ministério Público (MP) é infundada e que terá de cair nesta fase. O RAI assenta em três pontos essenciais, nomeadamente o desconhecimento dos factos imputados ao seu antigo assessor jurídico Paulo Gonçalves e restantes dois arguidos, ambos funcionários judiciais.

A acusação do MP considera que o presidente da Benfica SAD, Luís Filipe Vieira, teve conhecimento e autorizou a entrega de benefícios aos dois funcionários judiciais, por parte de Paulo Gonçalves, a troco de informações sobre processos em segredo de justiça, envolvendo o Benfica, mas também clubes rivais.

A SAD do Benfica está acusada de 30 crimes e Paulo Gonçalves de 79 crimes. O MP acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção ativa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática.