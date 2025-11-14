Sábado – Pense por si

Duas pessoas resgatadas após naufrágio de veleiro em Algés

11:22
Tripulantes foram assistidos pelos Bombeiros de Algés.

Duas pessoas, de nacionalidade belga, foram resgatadas esta sexta-feira após um veleiro naufragar, na Cruz Quebrada, em Algés.

A Polícia Marítima recebeu pelas 05h40 o alerta de que o veleiro "Surf" que tinha como destino a Marina de Cascais, estava com dificuldades de manobra, na entrada da barra de Lisboa, próximo de Caxias.

Dezasseis minutos depois e após contacto estabelecido com a embarcação, os tripulantes indicaram que não precisavam de assistência e que iriam aguardar pela manhã para seguirem para a Marina de Cascais.

Pelas 07h18, o veleiro começou a derivar na zona da ribeira do Jamor onde acabou por encalhar.

O resgate dos tripulantes foi feito peças 08h55. Foram assistidos pelos Bombeiros de Algés.

Investigação
