Vinte pessoas tiveram hoje de ser assistidas no hospital de Viseu devido à inalação de fumos resultantes de um incêndio numa viatura que estava numa garagem, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



Segundo a mesma fonte, o incêndio registou-se cerca das 3h00, na garagem de um prédio da Rua Dr. Bernardo Pais Almeida, na cidade de Viseu.



"O incêndio afetou mais duas viaturas. Vinte pessoas, duas das quais crianças, foram transportadas para o hospital, por causa da inalação de fumos", referiu a mesma fonte, acrescentando que todas as vítimas foram consideradas ligeiras.



Ao local deslocaram-se 28 operacionais e 12 veículos dos bombeiros municipais e voluntários de Viseu, dos bombeiros voluntários de Mangualde, do INEM, da PSP e da EDP.



A mesma fonte disse que o incêndio foi extinto cerca das 5h00 e que não provocou desalojados, tendo os moradores já regressado às suas casas.