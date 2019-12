Duarte Cordeiro nomeia mulher de Pedro Nuno Santos como chefe de gabinete

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, nomeou para chefe de gabinete Ana Catarina Gamboa Vaz, a mulher do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, de acordo com informação presente no Portal do Governo.

Gamboa trabalha há já vários anos, tendo feito parte do gabinete de Duarte Cordeiro quando este se tornou secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, na anterior legislatura. A sua nomeação foi na altura criticada e o marido justificou no Facebook a nomeação, contando a história de como se conheceram, considerando que "o povo tem o direito de questionar e de querer garantir que os cargos de poder político não são usados para que alguns se sirvam a si e às suas famílias".

Cordeiro começou a trabalhar com Catarina Gamboa na Câmara de Lisboa, quando chegou a vereador, quando Pedro Nuno Santos e a agora mulher ainda não eram um casal: "Foi mais ou menos por essa altura que eu e a Catarina nos reencontramos. Desta vez, comigo mais maduro, e com a Catarina igualmente gira, divertida e inteligente, acabámos apaixonados um pelo outro."

O povo tem o direito de questionar e de querer garantir que os cargos de poder político não são usados para que alguns... Publicado por Pedro Nuno Santos em Domingo, 17 de março de 2019

A legislação sobre nomeações de familiares no Governo, aprovada em julho no parlamento, restringe as nomeações até parentes em 4.º grau na linha colateral mas não impede a existência de familiares noutros gabinetes.

Ao jornal i, o gabinete de Duarte Cordeiro indica que cumpriu "rigorosamente" a lei e que todas as nomeações "serão publicitadas no Portal do Governo".

No mesmo Portal de Governo, Ana Catarina Gamboa é indicada como chefe de gabinete, com um rendimento bruto de 4.601,25€ - que se traduz num rendimento líquido de 2.645,66€. O despacho da sua nomeação e correspondente nota curricular refere o seu período como assessora e adjunta no gabinete de Duarte Cordeiro quando este era vice-presidente na Câmara Municipal de Lisboa e sua chefe de gabinete no anterior executivo de António Costa.