Primeira paragem: Mértola, concelho onde se concentra boa parte do PIB nacional, com coutos de grandes famílias (Champalimaud, por exemplo), magnatas mais recentes (Humberto Pedrosa e Ilídio Pinho) ou, ao invés, milionários em queda que ali se refugiam (João Pereira Coutinho). Entre a planície, perpetua-se a moda de elite de disparar contra as perdizes. Não fosse Mértola "a capital nacional da caça", lê-se numa instalação com réplicas em bronze de javalis, coelhos e veados.





09 de setembro de 2020.

Em direção à costa vicentina, o caminho é sempre a direito.A brisa, praias, canais e sombra atraem outro tipo de donos de herdades: os investidores de agricultura intensiva. Amostra-lhe as casas que se escondem por entre a vegetação ou portões; os heliportos para os donos não perderem tempo em trânsito; os interiores rústicos ornamentados com troféus de caça. Quem são, como ocupam o tempo na planície e rentabilizam as terras?