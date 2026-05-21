Domingos Vieira de Matos vai receber Prémio Carreira FEP 2026

O empresário português vai ser distinguido pelo seu "espírito empreendedor, visão estratégica e capacidade de assumir risco".

O empresário Domingos Vieira de Matos, “chairman” do grupo Medialivre - dona da SÁBADO, Negócios, Record, NOW e Correio da Manhã -, vai ser distinguido pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) com o Prémio Carreira FEP 2026 no próximo dia 27 de maio. Esta distinção visa "reconhecer um diplomado que se tenha destacado pela sua carreira e percurso cívico e que, através do seu exemplo, tenha contribuído para afirmar a FEP como instituição de excelência no ensino e na investigação em Economia e Gestão", explica a faculdade em comunicado.



Domingos Vieira de Matos posa sentado numa cadeira com um fato DR

Ao longo do seu percurso profissional, Domingos Vieira de Matos geriu e investiu em mais de 50 empresas, entre as quais a Cortal, Seldex, Pronefro, Cofina, Medialivre, Ramada, Altri, Greenvolt e VDM Capital - holding familiar a que atualmente preside. Em 1991, cofundou o Grupo Cofina e, mais recentemente, liderou o projeto que deu origem ao Grupo Medialivre, do qual é Presidente do Conselho de Administração.

O percurso de Domingos Vieira de Matos inclui ainda uma ligação de três décadas ao FC Porto, clube onde foi membro e Presidente do Conselho Fiscal, tendo participado na constituição da SAD e no "project finance" para a construção do Estádio do Dragão. Em 1997, foi distinguido com o Dragão de Ouro na categoria Dirigente do Ano.

O empresário português tem ainda desenvolvido uma ação filantrópica, tendo, em novembro de 2024, realizado uma das "maiores doações de sempre ao Serviço Nacional de Saúde, dotando o Serviço de Cardiologia da ULS Gaia/Espinho de um aparelho de ressonância magnética cardíaca de referência internacional", lê-se ainda no comunicado.

"Reconhecido pelo espírito empreendedor, visão estratégica e capacidade de assumir risco, Domingos Vieira de Matos tem associado a sua carreira à modernização do tecido empresarial português e a uma forma de estar assente na escuta, na análise e na valorização das oportunidades", descreve a FEP.