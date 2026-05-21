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Domingos Vieira de Matos vai receber Prémio Carreira FEP 2026

Negócios 21 de maio de 2026 às 17:09
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O empresário português vai ser distinguido pelo seu "espírito empreendedor, visão estratégica e capacidade de assumir risco".

O empresário Domingos Vieira de Matos, “chairman” do grupo Medialivre - dona da SÁBADO, Negócios, Record, NOW e Correio da Manhã -, vai ser distinguido pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) com o Prémio Carreira FEP 2026 no próximo dia 27 de maio. Esta distinção visa "reconhecer um diplomado que se tenha destacado pela sua carreira e percurso cívico e que, através do seu exemplo, tenha contribuído para afirmar a FEP como instituição de excelência no ensino e na investigação em Economia e Gestão", explica a faculdade em comunicado. 

Domingos Vieira de Matos posa sentado numa cadeira com um fato
Domingos Vieira de Matos posa sentado numa cadeira com um fato DR

Ao longo do seu percurso profissional, Domingos Vieira de Matos geriu e investiu em mais de 50 empresas, entre as quais a Cortal, Seldex, Pronefro, Cofina, Medialivre, Ramada, Altri, Greenvolt e VDM Capital - holding familiar a que atualmente preside. Em 1991, cofundou o Grupo Cofina e, mais recentemente, liderou o projeto que deu origem ao Grupo Medialivre, do qual é Presidente do Conselho de Administração.

O percurso de Domingos Vieira de Matos inclui ainda uma ligação de três décadas ao FC Porto, clube onde foi membro e Presidente do Conselho Fiscal, tendo participado na constituição da SAD e no "project finance" para a construção do Estádio do Dragão. Em 1997, foi distinguido com o Dragão de Ouro na categoria Dirigente do Ano.

O empresário português tem ainda desenvolvido uma ação filantrópica, tendo, em novembro de 2024, realizado uma das "maiores doações de sempre ao Serviço Nacional de Saúde, dotando o Serviço de Cardiologia da ULS Gaia/Espinho de um aparelho de ressonância magnética cardíaca de referência internacional", lê-se ainda no comunicado. 

"Reconhecido pelo espírito empreendedor, visão estratégica e capacidade de assumir risco, Domingos Vieira de Matos tem associado a sua carreira à modernização do tecido empresarial português e a uma forma de estar assente na escuta, na análise e na valorização das oportunidades", descreve a FEP.

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