PME portuguesa que deteta fugas sem destruir distinguida pela sustentabilidade

Tudo começa, muitas vezes, com uma conta de água anormalmente elevada. Numa habitação ou edifício sem sinais visíveis de infiltração, o diagnóstico tradicional pode implicar partir paredes, levantar pavimentos e avançar para obras dispendiosas, sem garantia de identificar rapidamente a origem do problema. Foi para responder a este tipo de situações que a Periplus desenvolveu soluções técnicas de deteção de fugas, assentes em métodos não destrutivos.

Através de tecnologias como a injeção e deteção de gás traçador, esta PME sediada no Porto consegue localizar, com precisão, fugas ocultas. Um processo que evita demolições, reduz custos, e elimina a produção de resíduos. Uma abordagem que acaba de ser distinguida com uma Menção Honrosa na categoria ambiental do SME EnterPRIZE – Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, com o projeto “Diagnóstico Inteligente para Economia de Água e Redução de Resíduos”, que traduz uma lógica simples: localizar problemas sem destruir.

Investimento em inovação

Para Ricardo Fonseca, sócio-gerente da empresa, o reconhecimento recebido valida o caminho seguido. “Investimos na capacidade de reabilitar sistemas sem provocar qualquer tipo de destruição. O nosso processo assenta em tecnologias não destrutivas que, quando combinadas, permitem ultrapassar limitações e resolver praticamente todo o tipo de situações”, explica. A empresa atua sobretudo na deteção de avarias relacionadas com danos por água, recorrendo a técnicas como gás traçador ou corantes seguros para o ambiente, que permitem identificar com precisão a origem de fugas, mesmo quando ocultaAs.

Aposta crescente na sustentabilidade

A génese do projeto remonta a 2022, ano em que conseguiram a certificação ISO 9001 e houve um reforço da aposta na sustentabilidade. Segundo Mariana Bandeira, responsável de qualidade da Perilus, essa viragem foi determinante: “Este projeto iniciou-se a partir da nossa preocupação com o ambiente, as pessoas e a economia”. Para esta responsável, é um orgulho que o crescimento da empresa “assente na capacidade de proporcionar poupanças significativas de entulho, resíduos e obras desnecessárias”.

Neste contexto, a responsável destaca o impacto direto destas soluções na vida dos clientes: “Estas técnicas permitem resolver problemas complicados com o mínimo impacto nas rotinas e na vida financeira.” Ao evitar intervenções invasivas, a empresa contribui não só para reduzir resíduos como para poupar água.

Descobrir para reparar

Com atuação em todo o território continental e presença pontual nas ilhas, a Periplus trabalha com clientes particulares, indústria e setor público, mantendo parcerias com seguradoras. “O modelo tradicional era ‘partir para descobrir’. O nosso é ‘descobrir para depois reparar’”, explica Mariana Bandeira.

A candidatura ao prémio surgiu após um exercício de medição do impacto ambiental e social desta atividade. “Percebemos que o nosso trabalho tinha impacto ambiental e social relevante e decidimos candidatar-nos para dar visibilidade”, refere. Para Ricardo Fonseca, este reconhecimento surge no momento certo: “Estamos a iniciar um novo ciclo com foco na sustentabilidade.” O responsável revela ainda planos de expansão, incluindo novas geografias e uma aposta na reabilitação não destrutiva.