Quatro pessoas que se encontravam este sábado no molhe norte em São Jacinto, no concelho de Aveiro, foram apanhadas por uma onda e caíram à água, tendo duas delas morrido, divulgou fonte da Marinha.



O alerta foi dado cerca das 11:00.



"Aparentemente trata-se de quatro pescadores que estavam a pescar no molhe norte, que foram apanhados por uma onda e caíram à água. Há dois cadáveres confirmados", disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.



No local estão meios dos Bombeiros Novos de Aveiro e Bombeiros da Murtosa, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro e uma embarcação da Polícia Marítima.