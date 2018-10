A causa de morte dos dois homens terá sido intoxicação por gases libertados durante o processo de fermentação do vinho.

Dois homens morreram esta terça-feira num lagar de vinho na freguesia do Troviscal, concelho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais.



Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, Marco Maia, os bombeiros foram chamados, cerca das 14:00, para uma ocorrência com duas vítimas inconscientes que se encontravam dentro de um lagar de vinho.



Os bombeiros ainda tentaram a reanimação dos dois amigos, ambos na casa dos 50 anos, mas, segundo Marco Maia, os óbitos acabaram por ser declarados pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação que chegou, entretanto, ao local.



Segundo o responsável, uma das causas da morte admitidas é a intoxicação por gases libertados durante o processo de fermentação do vinho.



Os corpos vão ser transportados para o Gabinete Médico-Legal de Aveiro para serem submetidos a autópsia.