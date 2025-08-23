Dois fogos em Pedrógão Grande levam ao corte do IC8

Pelas 16h08 estavam no terreno 283 operacionais, apoiados por 71 viaturas e 12 meios aéreos.

Dois incêndios deflagraram este sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, levando ao corte do itinerário complementar 8, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.



O alerta para o primeiro incêndio foi dado pelas 14h27 e pelas 16h08 estavam no terreno 283 operacionais, apoiados por 71 viaturas e 12 meios aéreos, refere a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Fonte do Comando Territorial da GNR de Leiria adiantou à Lusa que o IC8 foi cortado por volta das 14h50, entre Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno.

O segundo incêndio, no mesmo concelho de Pedrógão Grande, na freguesia da Graça, terá deflagrado pelas 15h21, adianta a página da ANEPC. Pelas 16h08, estavam no local 150 operacionais, apoiados por 42 viaturas e um meio aéreo.