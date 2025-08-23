Fogos em Pedrógão Grande já chegaram à Sertã

Estão a ser desviados meios do incêndio em Piódão para Pedrógão Grande.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Os dois fogos que estão este sábado a consumir floresta em Pedrógão Grande já atingiram o concelho da Sertã, estando a ser empenhados vários meios nos dois territórios para combater o incêndio, disse à Lusa a Proteção Civil.



Incêndio no Fundão mantém situação instável com fogo ativo em várias frentes DR

O comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, Carlos Guerra, disse à Lusa que os dois incêndios nas freguesias de Pedrógão Grande e da Graça (do concelho de Pedrógão Grande), surgiram com a diferença de cerca de uma hora e cuja distância um do outro é muito curta, causaram projeções que já atingiram o concelho vizinho da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

“Nas operações de combate estão todos os meios disponíveis na zona e as dificuldades são acrescidas devido ao vento. O segundo incêndio obrigou-nos a separar os meios no teatro de operações e a reposicioná-los”, afirmou o comandante.

Carlos Guerra revelou ainda que estão a ser desviados os meios do incêndio com início em Piódão, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, para Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e a projeção na Sertã levou também a que os meios do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa fossem para o local [da projeção].

“Quem conhece este território [Pedrogão Grande] sabe que os incêndios oferecem risco à população, uma vez que há sempre povoações e casas isoladas e dispersas. A nossa preocupação é sempre a proteção de pessoas e bens”, sublinhou, confirmando que existem “habitações na linha de fogo”.

Os dois incêndios que deflagraram hoje à tarde em Pedrógão Grande, já levaram ao corte do itinerário complementar 8, entre Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno, e da Estrada Nacional 2, bem como de outras estradas secundárias, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.

Segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 17:05, estavam no primeiro incêndio 391 operacionais, apoiados por 100 viaturas e 17 meios aéreos.

No segundo incêndio, no mesmo concelho de Pedrógão Grande, na freguesia da Graça, estão 191 operacionais, apoiados por 51 veículos e três meios aéreos.

Com estes dois incêndios, a população de Pedrógão Grande voltou hoje a ser surpreendida pelas chamas, oito anos depois dos grandes fogos que atingiram aquele concelho.

Os incêndios que deflagraram em 17 junho de 2017 em Pedrógão Grande e que alastraram a concelhos vizinhos provocaram a morte de 66 pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.