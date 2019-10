Dois feridos do acidente com três mortos em Redondo tiveram alta hospitalar

Três mortos encontrados em estrada no Redondo. PJ investiga cenário de crime GNR recebeu inicialmente um alerta para um despiste. Três feridos, também encontrados no local, foram encaminhados para o hospital sob custódia policial. - Portugal , Sábado.

Dois dos três feridos do acidente rodoviário ocorrido hoje no concelho de Redondo já tiveram alta hospitalar e o outro, que ficou em estado grave, está em observação, disse à agência Lusa fonte do hospital de Évora.Fonte do Gabinete de Comunicação do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou que os dois feridos considerados ligeiros, com 23 e 24 anos, já tiveram alta hospitalar e que o ferido grave, de 20 anos, continua em observação.Além dos três feridos, o acidente, um despiste de um veículo ligeiro de mercadorias, provocou três mortos, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, disse anteriormente à Lusa fonte da GNR.O despiste, para o qual foi dado o alerta às 05:10, ocorreu na Estrada Regional 381, junto à barragem da Vigia, no concelho de Redondo, distrito de Évora, segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Redondo, António Recto, disse ter a informação de que as vítimas mortais e os feridos são todos oriundos dos concelhos vizinhos de Reguengos de Monsaraz e de Évora.A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada e está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.As operações de socorro mobilizaram 35 operacionais, apoiados por 17 viaturas, dos bombeiros voluntários de Redondo e de Reguengos de Monsaraz, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além de elementos da PJ.