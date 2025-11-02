Ás 11h30 existiam 40 doentes urgentes (amarelo) que aguardavam em média 19 horas e 36 minutos para a primeira observação.
Os doentes urgentes estão a esperar quase 20 horas para serem atendidos na urgência geral do Hospital Amadora-Sintra, este domingo, uma demora que se deve à falta de alguns médicos e aos atendimentos emergentes que ali ocorreram, segundo fonte hospitalar.
Urgências do Hospital Amadora-Sintra com espera de 20 horas devido a falta de médicosDR
De acordo com a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares, às 11:30 existiam 40 doentes urgentes (amarelo) que aguardavam em média 19 horas e 36 minutos para a primeira observação.
A espera para os doentes muito urgentes (laranja) era de três minutos e de uma hora e vinte minutos para os pouco urgentes (verde).
Contactada pela Lusa, fonte do Hospital Dr. Fernando Fonseca, conhecido como Amadora-Sintra, disse que a unidade de saúde está a trabalhar no sentido de minimizar o mais rapidamente possível o impacto deste atraso.
Explicou que para o mesmo contribuiu a falta de alguns médicos que estavam escalados, mas sobretudo o perfil dos atendimentos, com vários casos de doentes emergentes que necessitaram de ser reanimados, mobilizando por mais tempo os profissionais de serviço.
O hospital apelou ainda aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactem telefonicamente o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808242424), de modo a evitarem deslocações desnecessárias às urgências.
Doentes urgentes esperam quase 20 horas por atendimento no Hospital Amadora-Sintra
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.
O que se tem pedido aos polícias nos aeroportos é que se transformem em técnicos de informática, tradutores, assistentes de turismo e até operadores de máquinas de reconhecimento facial. Isto não é função policial.