Sete distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Sete distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada e rajadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Vila Real, Viseu e Coimbra estão sob aviso amarelo até às 09:00 de hoje.O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para hoje no continente períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada nas regiões Norte e Centro, a diminuir de intensidade a partir da tarde.A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado predominando do quadrante oeste e pequena subida da temperatura máxima na região Norte e no interior Centro e Sul.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Lisboa e Aveiro) e as máximas entre os 18 (na Guarda) e os 26 (em Braga).