O processo deu recentemente entrada no Tribunal Administrativo de Lisboa. O visado é Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna, por ter recusado prestar informações relativas aos vistos gold. O programa de Autorização de Residência para Investimento – lançado durante o período da troika – movimenta muito dinheiro mas é curto no que divulga publicamente.Resume-se a um relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), atualizado trimestralmente desde 2012, que concentra numa só folha quatro dados estatísticos: número de autorizações de residência atribuídas, as principais nacionalidades, o investimento total e a forma como foram obtidos os vistos. E é tudo. Mas fica muito mais por saber.