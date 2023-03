Arcebispo de Braga reconhece "encobrimentos e silenciamentos" de abusos sexuais

O arcebispo de Braga admitiu esta quinta-feira que, perante indícios ou provas de abusos sexuais de menores na Igreja, houve desvalorização, encobrimentos ou silenciamentos, além de "ingénuas reparações privadas, na ilusão de compensar o dano sofrido pelas vítimas".







Em "Carta ao Povo de Deus" publicada na página da arquidiocese, e também assinada pelos seus dois bispos auxiliares, José Cordeiro acrescenta que "os abusos sexuais "não foram tratados como prioridade, arrastando consigo erros, omissões e negligência".Além disso, reconhece que, nos últimos dias, "houve mensagens confusas e contraditórias e equívocos de comunicação sobre o modo de agir da Igreja perante aquele "flagelo hediondo"."Por tudo isso, pedimos perdão", escreve José Cordeiro.Para o arcebispo de Braga, é impossível "imaginar pior tragédia do que viver situações dramáticas e traumáticas na mais completa solidão, temendo a insuportável repetição dos infames acontecimentos, pois grande parte das vítimas sofre abusos continuados dos abusadores"."Nunca seremos capazes de saber o que é ser criança ou adolescente e estar à mercê de pessoas que usam o seu estatuto, o seu poder, as suas falas mansas, supostamente bondosas e porventura encantatórias, para atrair vítimas e as molestar. Arrepia pensar nisto, mas é uma realidade tão incontornável que temos de nos focar sobre ela para que não se repita. Na Igreja e suas instituições, não podemos tolerar uma espécie de conspiração silenciosa, pois o silêncio, nestes casos, mata emocionalmente, tanto como os crimes dos próprios culpados", lê-se na carta.Afirmando que "não basta pedir perdão às vítimas", José Cordeiro adianta que será disponibilizado um serviço de acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico, bem como de acompanhamento espiritual e de reconciliação para as pessoas que o desejarem, através da criação de uma "bolsa de técnicos" e de acompanhantes espirituais.Recorda ainda que a Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da Arquidiocese de Braga (CPMAVAB) está disponível para acolher e acompanhar todos os que possam ter sido vítimas de qualquer espécie de abuso em alguma paróquia ou instituição da Igreja.Aquela comissão, desde a sua criação em 22 de outubro de 2019, já escutou 28 pessoas que quiseram dar o seu testemunho.A Arquidiocese de Braga vai também elaborar um "Diretório para um Ambiente Seguro" com as boas práticas éticas e profissionais dirigidas a todos os que trabalham nas instituições da igreja."Serão implementados programas de formação permanente, que inculquem formas respeitosas de relacionamento com os outros, capacitem para a identificação precoce de possíveis casos de abuso e para a elaboração de mapas de risco, definindo também procedimentos claros de resposta a eventuais denúncias de quaisquer tipos de abuso no seio das comunidades e instituições da arquidiocese", acrescenta a carta.José Cordeiro diz ainda que "é importante abrir caminhos de reconciliação e de acompanhamento terapêutico para os abusadores"."A igreja, ao afastar preventivamente da atividade pastoral um clérigo acusado ou condenado por abusos sexuais de menores, não o pode abandonar, porque a redenção é sempre possível", sublinha.Lembra que o princípio jurídico da presunção de inocência até prova contrária é "irrenunciável" e que em todas as investigações que antecedem o processo canónico "deve garantir-se ao denunciado a proteção da sua boa fama".O alegado agressor tem direito a defender-se das acusações que lhe são imputadas num processo justo (...). Como discípulos de Cristo, acreditamos que uma pessoa se pode abrir à graça do perdão e deixar-se transformar, mudando de vida e de atividade, deixando-se ajudar e acompanhar, porque apesar de ninguém estar irremediavelmente perdido, ninguém se salva sozinho", defende.O relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal contém oito nomes de alegados abusadores na Arquidiocese de Braga.Um deles foi afastado preventivamente e um outro já o tinha sido em julho de 2022.Em relação a outros três nomes que constam do relatório, a Arquidiocese de Braga diz que correspondem a sacerdotes já falecidos.Um outro nome "não corresponde a nenhum sacerdote da Arquidiocese de Braga, nem se encontra nos arquivos da Arquidiocese qualquer referência a seu respeito", pelo que a "investigação será aprofundada, tendo sido pedida mais informação à Comissão Independente".Há ainda um outro nome que diz respeito a um sacerdote que foi alvo de um processo civil, tendo sido absolvido.Um último nome corresponde a um agente pastoral, "que por falta de elementos não foi ainda possível identificar, estando em curso diligências nesse sentido".