Direito de resposta de José Sá Fernandes

1. Na edição da revista "Sábado" , de 23/03/2023, em papel e online, sob a chamada de capa "José Sá Fernandes" e os contratos de €46 mil com a enteada do irmão", são relatados factos em que é insinuada a ilegalidade e abuso de duas situações em que eu estaria envolvido: por um lado, a contratação de Rita Pinto Coelho (filha de um familiar) no âmbito de "Lisboa capital Verde Europeia 2020", por outro lado, a minha participação no Podcast "Lisboa e os lisboetas"





2. Em nenhuma das situações foi cometida qualquer ilegalidade ou abuso, outrossim uma atuação conforme ao interesse do Município e de Lisboa.Rita Pinto Coelho foi contratada pelo Departamento de Marca e de Comunicação da CML, juntamente com outros jovens, no âmbito da acção de comunicação pública do projecto "Lisboa Capital Verde Europeia 2020", pela sua competência e ao e ao escrupuloso cumprimento da lei, sem que eu tenha tido interferência nesse procedimento.O podcast Lisboa e os lisboetas" foi contratado em 202 no âmbito do mesmo projecto, de acordo com o procedimento legal, tendo a grava;\ao e transmissão dos seus episódios sido atrasada por causa da situação da COVID , nos termos contratualmente previstos , do que foi atempadamente avisado o Eng.º Carlos Moedas, sem deste ter recebido qualquer queixa. Obviamente que não recebi um cêntimo por participar no podcast.3. Desde que me atrevi a defender publicamente o que entendo ser razoável e justo para as JMJ, tenho visto, mais uma vez, a minha vida revirada do avesso, a ver se encontram alguma coisa que me "suje". Não vão encontrar. Fui durante 16 anos vereados da CML , combati a corrupção e o nepotismo sob todas as formas.Prestei um serviço público que responde por si.Lisboa, 23 de março de 2023José Sá Fernandes