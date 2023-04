Direito à Habitação. Detidas duas manifestantes em Lisboa

Duas mulheres que participam na manifestação deste sábado, em Lisboa, pelo direito à Habitação, foram detidas pela polícia. Fonte da organização diz que a polícia alegou ter imagens das duas a atirar objetos contra alguma coisa.







Bruno Colaço/Cofina

Tópicos Habitação Lisboa manifestação

Ficaram detidas dentro de um supermercado no Martim Moniz e do lado de fora os manifestantes gritam, em protesto: "Mexeu com uma, mexeu com todas", ao som de batuques e bombos. Gritam ainda: "Recua polícia, recua, é o poder popular que está na rua".Depois de uma hora retidas dentro do supermercado, a falar com os agentes, as mulheres acabaram por ser libertadas. Mas cá fora os ânimos exaltaram-se. Duas motas da polícia acabaram por ser vandalizadas. Foram atiradas garrafas e material pirotécnico. O que levou à chamada da polícia de intervenção e a confrontos com os agentes.Entretanto, do palco, montado na praça, onde ainda decorrem os discursos ouviram-se apelos para resistir sem violência. Apelam a que os manifestantes se dirijam para o Martim Moniz e que se juntem pacificamente em frente ao palco.Toda a manifestação, que desceu a Almirante Reis, tinha decorrido, até aí, sem incidentes. Foram apenas atirados balões com tintas coloridas para um cartaz do Chega, um Pingo Doce e uma imobiliária.Fonte da organização estima que o protesto juntou cerca de 20 mil pessoas, em Lisboa. Também decorreram manifestações noutras cinco cidades.