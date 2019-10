A Direção Nacional da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC-PJ), apresentou esta terça-feira a demissão aos associados.

Ao Correio da Manhã, o presidente desta estrutura, Ricardo Valadas, justificou a decisão com o facto de "se terem cumprido os principais objetivos da moção estratégica que a direção da ASFIC levou a votos em 2016, e que foi reforçada já este ano, com a promulgação por parte do Presidente da República do novo estatuto e lei orgânica da Polícia Judiciária".

Por isso, acrescenta Ricardo Valadas, a demissão da direção será formalmente comunicada aos associados a 14 de outubro, no Conselho Nacional da ASFIC. Será depois nomeada uma comissão de gestão, e convocadas eleições que, refere o agora demissionário presidente do sindicato dos inspetores da Polícia Judiciária, deverão acontecer antes do final deste ano.