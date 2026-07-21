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Dinheiro, gastos e benesses do Estado. Os segredos da vida financeira de Salazar

Marco Alves
Marco Alves 21 de julho de 2026 às 23:00
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A preços atualizados, tinha 113 mil euros no banco quando morreu, além de prata, ouro, casas e terrenos, que hoje valeriam milhões. Poupado e com salário de €8.450 (preços de hoje), beneficiou de viver 31 anos numa casa oficial. Recorreu a funcionários e meios públicos para assuntos pessoais, o Estado gastou €1,9 milhões na sua doença e atribuiu-lhe um salário vitalício.

A 19 de novembro de 1954, Salazar sentou-se para escrever a um amigo, o padre Alberto Carneiro de Mesquita. Tinham sido companheiros em Coimbra e Carneiro de Mesquita já o ajudara várias vezes com dinheiro. Por exemplo, num jornal católico, o Imparcial, onde Salazar colaborou, e nas despesas de saúde deste quando partiu uma perna.

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