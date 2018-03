E o cenário pode piorar: depois da reunião, considerada "completamente absurda" pelos sindicatos, estes ameaçaram responder com "uma grande manifestação" e uma nova greve no terceiro período de aulas, caso se mantenha a posição do Governo.



"Contrariamente ao que fez na restante administração pública, em geral, que foi contar todos os períodos do tempo de serviço no descongelamento, para os professores 70% desse tempo é para eliminar, o que é uma discriminação completamente inaceitável", declarou Mário Nogueira, reclamando que seja contabilizado o tempo todo de serviço prestado durante o período de congelamento de carreiras, isto é, mais de nove anos.



No site da Fenprof, o sindicato explica que com a concretização da proposta do Governo, "os professores não só perderiam milhares de euros de remuneração anual, como também seriam muito penalizados no momento de ser feito o cálculo da sua pensão de aposentação".



No entanto, o Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério das Finanças, fizeram saber através de um comunicado publicado esta segunda-feira, que só está disposto a recuperar dois anos e dez meses. "Este é o limite negocial do Governo quanto ao tempo a considerar, que resulta de um esforço significativo de recolha exaustiva de dados e análise ponderada de impactos, que não constava do Programa de Governo", reitera o comunicado conjunto dos ministérios.



"O Governo deu passos para construir uma proposta exequível, justa e passível de suportar uma solução sustentável", refere o Executivo, acrescentando: "Esta proposta assegura a equidade entre as diversas carreiras da Administração Pública, o que significa considerar os módulos temporais que permitem a progressão em cada carreira, fazendo relevar o período do congelamento de forma análoga".



"Nas carreiras gerais, um módulo padrão de progressão corresponde a dez anos. Na carreira docente, o módulo padrão é de quatro anos. Assim, os sete anos de congelamento, que correspondem a 70% do módulo de uma carreira geral, traduzem-se em 70% de quatro anos na carreira docente, ou seja, dois anos, nove meses e 18 dias, sendo esta a proposta do Governo quanto ao tempo para a recomposição da carreira", lê-se no documento.

Começou esta terça-feira e vai estender-se até sexta, 16 de Março. A greve dos professores registou esta manhã uma adesão entre 60% e 70%, de acordo com a Federação Nacional dos Professores (Fenprof). Mas afinal, o que reivindicam os docentes?Em causa está a contagem do tempo de descongelamento das carreiras. A tutela admite descongelar dois anos e dez meses de tempo de serviço aos docentes, enquanto estes não desistem de ver contabilizados os nove anos e quatro meses.A greve surge depois da falta de entendimento entre o Ministério da Educação e sindicatos num encontro esta segunda-feira. "Esta é uma grande resposta dos professores no primeiro de quatro dias de greve", disse aos jornalistas o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira. "Se o Governo não ouviu os professores na negociação vai ouvir na rua", disse Mário Nogueira, no primeiro balanço sobre a greve junto à escola Marquesa de Alorna, em Lisboa.