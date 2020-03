Distribuição demográfica

Salvador Malheiro, o presidente da Câmara Municipal de Ovar , contestou o número apresentado pela Direção-Geral de Saúde de casos confirmados de Covid-19 no concelho. No Facebook, o autarca afirma que existem 101 infetados confirmados no município. Segundo o último boletim da DGS - que dava 33 mortes em Portugal devido ao novo coronavírus - no concelho de Ovar, verificam-se 55 casos. Mas esses dados surgem na caracterização demográfica dos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus - que incluem uma nota importante.O boletim da DGS frisa que nesse quadro, que distribui os casos por concelhos, se refere a 54% dos infetados, como se lê abaixo do quadro da caracterização geográfica dos casos e no email enviado aos jornalistas."Mais do que o número de infectados confirmados o que mais nos interessa é o número de vidas que poderemos salvar. A situação em Ovar continua muito complicada e começam a aparecer doentes infectados em estado grave e muito grave. Nós precisamos mesmo de ajuda por parte do nosso Ministério da Saúde. Entretanto... o número actualizado de infectados confirmados neste momento no Município de Ovar é 101. O que é bem diferente dos 55 que hoje foram anunciados...", lê-se no Facebook de Malheiro. O autarca não faz referência à nota que se encontra no boletim da DGS: "Informação reportada relativa a 54% dos casos confirmados."Feitas as contas, 55 casos é 54% dos 101 casos confirmados no município, de facto.De acordo com a informação da DGS, Ovar é o sétimo concelho mais afetado pelo novo coronavírus.