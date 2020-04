A morte de Maria de Sousa por COVID-19 foi amplamente publicitada, mas a pergunta que não foi colocada publicamente é: Onde é que Maria de Sousa foi infetada? A falta deste perguntar talvez seja um bom reflexo da nossa impreparação científica. Maria de Sousa poderia ter sido poetisa, pianista, escritora, historiadora e, num certo sentido, foi tudo isso. Mas foi, mais do que tudo, uma cientista.

As mais recentes contribuições de Maria de Sousa são de 2019, com um grupo de investigadores no Porto e um grupo em Cornell, nos Estados Unidos

Os cientistas podem viver no laboratório, fazer perguntas e obter respostas. Confirmadas as respostas, publicá-las como artigos científicos. Um processo árduo a que acresce a necessidade de obter financiamento para todo esse trabalho. Uns ficam-se por aí. Outros vão mais além.



Investigações internacionais

Maria de Sousa fez investigação científica no Reino Unido, nos Estados Unidos e em Portugal. Muito bem-sucedida, as suas descobertas, sobretudo as relacionadas com a circulação de linfócitos ­– células do sistema imune – e com a relação destes com o ferro, são hoje parte de livros académicos como factos, que é a contribuição suprema que um cientista pode alcançar. As mais recentes contribuições de Maria de Sousa são de 2019, com um grupo de investigadores no Porto e um grupo em Cornell, nos Estados Unidos.

A propósito da atual pandemia da Covid-19, Maria de Sousa movia-se como poucos em contactos com cientistas e centros de investigação

Mas Maria de Sousa não se ficou por aí, mesmo no campo da ciência. Maria de Sousa, médica e imunologista, transformou tudo em que se envolveu nas mais variadas áreas. Inconformada, travou verdadeiras batalhas ao longo da sua vida para transformar universidades, hospitais e centros de investigação que, com práticas cristalizadas ao longo dos tempos, ofereciam frequentemente resistências somente transponíveis pela persistente força e coragem de uma pessoa como Maria de Sousa. As lutas mais notáveis em Portugal são as que, junto com Mariano Gago, travou na transformação da investigação científica. Mas houve tantas e tantas outras lutas pela ciência, ao longo dos anos. Muitas dessas estão retratadas no seu livro, "Meu Dito, Meu Escrito", onde se pode ler:

Vergonha é julgar que se sabe tudo. Vergonha é não saber que se pode saber sempre mais, é não ser capaz de repetir com Garcia de Orta que "o que sabemos [é] uma pequena parte do que ignoramos." Nenhum homem ou mulher com uma formação científica pode afirmar que sabe sem dúvida.



As lutas de Maria de Sousa não se ficaram pelos campos da ciência. Um dos seus ideais, que nunca se extinguiu ao longo da vida, era o de que todos os homens e mulheres deveriam ter uma educação científica. É vital sabermos perguntar, observar, e procurar respostas. A sua generosidade para com o país é notável. A propósito da atual pandemia da COVID-19, Maria de Sousa movia-se como poucos em contactos com cientistas e centros de investigação para explorar o que eles poderiam fazer para, nas suas palavras, "salvar o país".

Isolada em casa

Maria de Sousa, médica e imunologista, estava muito consciente do perigo associado à COVID-19 e às diversas formas possíveis de contágio. Isolou-se em casa e fez tudo o que podia. A assistente pessoal passou a pernoitar também em casa de Maria de Sousa, para reduzir o número de contactos da assistente com o exterior.

Uma mulher com o conhecimento que ela tinha, de mente cristalina, e com a coragem e a inconformada que a caracterizavam, verbalizava os seus protestos nesse centro

Desde o início da pandemia, Maria de Sousa partilhava comigo o seu receio de ela e outros serem infetados no centro de diálise, NephroCare no Restelo, onde havia anos era paciente. Uma mulher com o conhecimento que ela tinha, de mente cristalina, e com a coragem e a inconformidade que a caracterizavam, verbalizava os seus protestos nesse centro. "Estou a falar-lhe como colega, médica, não lhe estou a falar como doente. Esta situação não pode continuar...", contou-me Maria de Sousa numa das nossas conversas telefónicas frequentes.

A ignorância e a arrogância são grandes inimigos do saber. Como se poderia ser tão arrogante ao ponto de escolher a ignorância perante as palavras de Maria de Sousa, uma imunologista de renome mundial?

Na vida e agora também com a sua morte, Maria de Sousa deixa-nos um um alerta constante para os perigos da nossa ignorância

Já no hospital, Maria de Sousa relatou-me que tinha sido informada que havia vários casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus nesse centro. A informação chegou-lhe pelo bombeiro, que a transportava entre o centro de diálise e a sua casa, no último dia em que fez tratamento naquele centro. A assistente pessoal testou negativo. As práticas que Maria de Sousa instituiu em casa, um lugar onde o seu saber regia, foram bem-sucedidas. A revista SÁBADO no dia 13 de abril de 2020 dá conta das várias pessoas infetadas nesse mesmo centro.

Na vida e agora também com a sua a morte, Maria de Sousa deixa-nos um alerta constante para os perigos da nossa ignorância e nossa arrogância.