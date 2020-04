Dia 21, Marcelo não brinca em serviço

Na manhã da Sexta-Feira Santa, o nosso Presidente da República acordou com energias renovadas. De uma assentada, apoiou a decisão do Governo sobre as escolas, esclareceu que não ia libertar nem homicidas nem corruptos das cadeias, limitou um eventual triunfalismo de Mário Centeno sobre os apoios financeiros decididos pelo Eurogrupo, dizendo que é um bom começo, mas que é pouco, e enalteceu o voluntariado dos portugueses para acudir aos lares de terceira idade.

De caminho, aproveitou para dar um outro tiro no optimismo – sobretudo no seu - que tinha despontado antes da revalidação do actual período de quarentena, e anunciou já que, no próximo dia 17, vai revalidar o estado de emergência por mais quinze dias. O mês de Abril está, portanto, todo entregue à emergência decretada pelo coronavírus. "Não podemos brincar em serviço!", disse o nosso Presidente.

Marcelo projectou um ligeiro e perigoso optimismo uns dias antes de renovar o actual período de quarentena. Depois, corrigiu o tiro no discurso de formalização da quarentena, admitindo que podemos ter "20 a 30 mil" de infectados. Agora, quando muitos já começam a falar dos cenários de saída desta emergência (que têm mesmo de ser cuidadosamente preparados), Marcelo mete outra vez o travão às quatro rodas e, na verdade, admite que nada está adquirido. Aliás, a curva dos infectados, neste dia, deu um salto valente. A lua ao fundo do túnel, afinal, parece ainda bem longe, dando razão à incerteza dos cientistas que estão nas já célebres reuniões de terça-feira com o poder político.





Marcelo, como se sabe, gosta muito de brincar. Ficaram célebres as brincadeiras de adolescente, confessadas há uns anos pelo seu amigo de adolescência António Guterres, e pelo seu amigo de infância Eduardo Barroso. Também ficaram célebres os seus ‘factos políticos’, criados a partir das suas colunas de opinião, artigos jornalísticos e manobras de bastidores nos tempos frenéticos do Expresso. Agora, no fato presidencial, Marcelo pede-nos para "não brincar em serviço". Tem toda a razão e, apesar do aumento de consumos de ansiolíticos e antidepressivos diversos, da violência doméstica, dos divórcios e do tédio monumental que é passar dias de sol primaveril em casa, preparemo-nos para este esticar da quarentena até final de Abril, sonhando com o Maio maduro Maio. Se Maio já não for tempo de distanciamento social, ainda que com muitos cuidados, pode ser um belo mês de liberdade, em que seja possível gritar Venham Mais Cinco aqui para a nossa festa. Agora, não deixa de ser irónico ver Marcelo, um reputadíssimo brincalhão, pedir-nos para não brincarmos em serviço. Mas estes são tempos diferentes!

Não brinquemos, portanto, em serviço e não facilitemos a vida ao bicho malino, como dizemos no Alentejo profundo. Mas, já agora, quem também podia ouvir um bocadinho o nosso Presidente era não sei que poder do nosso amplo Estado que, em matéria de máscaras e testes, está a privar regiões muito desprotegidas, como o Alentejo, onde a função social de amparo aos mais velhos e aos doentes é assegurada pelas Misericórdias, em lares e unidades de cuidados continuados. Também podiam ouvir o senhor Presidente os censores potenciais das administrações regionais de saúde, que estão, em alguns casos, a impedir que a informação sobre a evolução da situação epidemiológica por concelho seja comunicada às comissões municipais de protecção civil. Como aconteceu ontem em Espinho. Então, se for essa a política, para que servem, afinal, as comissões e a própria Autoridade de protecção civil? O que é que o Presidente da República disse no início desta emergência sobre a verdade? É fácil fazer aquilo a que hoje pomposamente se chama de ‘fact-checking", como se fosse uma arte mais especializada, mais complexa, mais intensa do que o jornalismo propriamente dito: está tudo no primeiro discurso em que Marcelo Rebelo de Sousa decretou o Estado de Emergência:

"Resistência, solidariedade e coragem são as palavras de ordem. E verdade, porque nesta guerra, ninguém mente nem vai mentir a ninguém.

Isto vos diz e vos garante o Presidente da República. Por vós directamente eleito para ser, em todos os instantes, os bons e os maus, o primeiro e não o último dos responsáveis perante os portugueses."

O Presidente também disse nesse discurso que a democracia não está suspensa. Será? Ou, pelo contrário, como acontece em cada guerra, a verdade já começou a ser sacrificada!?Já há ordem para brincar ao lápis azul na Direcção-Geral de Saúde?

Fugir às passagens administrativas

No ensino superior, as passagens administrativas ficaram célebres nos anos após o 25 de Abril de 1974. Houve muito doutor (um ou outro fez fama na política) que recebeu o bónus do chamado PREC, ou processo revolucionário em curso. Já não sou desse tempo, com alguma inveja. Tive mesmo de enfrentar as avaliações de Orlando de Carvalho, Castanheira Neves, Rogério Soares ou Gomes Canotilho. Nenhum acontecimento do mundo perturbava esse mundo imutável e pesado do direito. Sobretudo quando a democracia já tinha estabilizado. As velhas passagens administrativas acabaram por dar má fama a essa época revolucionária. Por isso e por muito mais se percebe que o Governo queira hoje evitar uma solução dessas, sobretudo na transição do ensino secundário para a universidade.

A decisão de entregar os alunos mais novos a esta nova telescola e aguentar os mais velhos para um período de aulas presenciais, que permita uma avaliação um pouco mais credível é compreensível. Por isso as aulas e exames vão entrar pelo Verão dentro. É um sacrifício mínimo, o de umas férias mais curtas, em prol de uma vantagem máxima: uma transição o mais normal possível na universidade.

Boa Páscoa!

Por fim, o pesadelo pascal de corrida para a terra ou para as segundas casas não se confirmou. O vinho e o cabrito foram servidos para mesas com menos gente mas não faltou. Pelo menos é o que me chega de distribuidores das duas iguarias, aqui pelo bairro de Alvalade. Boa Páscoa, nestes dias de quarentena.