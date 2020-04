Cabrito crocante e carolino de miúdos à moda do risoto

O meu sogro leva o cabrito muito a sério. Estava eu a enfiar assadeira no forno, quando entrou na cozinha, sobressaltado. "Então não temperaste o cabrito!", atirou, ríspido, olhando o pequeno caprino pálido e desnudo. Não, respondi. "Isso devia ter sido temperado de véspera", concluiu, preocupado como um idoso num lar de Ovar.

Um cabrito é um bicho pequeno, não é um javali. Se for dos bons, tem uma carne suave e tenra. Por isso, para quem gosta do sabor a cabrito, essas marinadas de 24 horas em vinho e louro, prescritas em livros de receitas e reproduzidas em sites de receituário, são contraproducentes.

Não se trata de atalhar, é mesmo melhor assim. Para o almoço de Páscoa, só tem de colocar o cabrito numa assadeira pelas onze da manhã, directo. Depois, é que vai tratar do resto: o tempero, para barrar mais à frente; e o arroz de miúdos.

A razão do tempero ser colocado já a meio da assadura tem a ver com o facto de assim conseguirmos uma pele mais crocante e, ao mesmo tempo, evitarmos queimar as ervas e, sobretudo, o alho. Quantos pratos não são estragados por causa de alho queimado? Muitos, muitos.

Outra coisa importante, para se conseguir a pele à leitão da Bairrada, é secá-la bem, antes de assar. É um truque antigo, apropriado a pratos de carne e peixe grelhados, assados ou fritos. O resultado é magnífico.

Peça no talho para cortar a metade do cabrito ao meio, com a cabeça á parte, para que caiba em duas linhas paralelas, na assadeira.

Gosto também de usar um combinado de ervas mais fortes, como o alecrim e o tomilho, e outras mais frescas e verdes, como a salsa. Mas, já sabe, há aqui margem de recriação, de acordo com o seu gosto e com o que tem disponível.

Quanto ao arroz de miúdos, preferi-o leve e ligeiramente caldoso, entre o molhadinho e o risoto. Mas se tiver espaço no forno para o secar, ao mesmo tempo que assa o cabrito (coisa que eu não tenho), tanto melhor.







Ingredientes

(6 pessoas)

1/2 cabrito, parte da cabeça incluída.

1 copo de azeite virgem extra

1 colher de sopa de sal marinho

1/4 colher de sopa de paprika (ou piri-piri em pó, se gostar de mais picante)

1 colher de sopa de pimentão doce

3 colheres de sopa de alecrim picado

3 colheres de sopa de tomilho picado

3 colheres de sopa de salsa picada

7 dentes de alho picados

Pimenta preta q.b. (opcional)

Para o arroz de miúdos:

500 gr de arroz carolino

150 gr de salpicão em cubinhos (ou chouriço)

4 dentes de alho

1 cebola média

2 folhas de louro

2 colheres de sopa de vinagre

Miúdos do cabrito

1º Passo

Regule o forno para 180ºC. Disponha o cabrito numa assadeira. Com papel de cozinha, seque-o bem de ambos os lados. Coloque a pele virada para cima e procure que ele não fique acachapado na base da assadeira. A ideia é que a parte virada para baixo se mantenha, também ela, quase toda suspensa, para assim não cozer no molho. Deixe cozinhar assim durante 45 minutos.

Para o arroz, coza a meia cabeça do cabrito com uma folha de louro, sal e grãos de pimenta preta, num tacho à parte. Deixe ficar a ferver durante perto de uma hora.

2º Passo

Num almofariz, junte o alho, as ervas, a pimenta, o pimentão, a paprika e o sal. Moa tudo numa pasta com o pilão e vá acrescente aos poucos metade do azeite. Verta a pasta para uma tigela, acrescente o resto do azeite e mexa com uma colher. Se não tiver almofariz, pique o mais finamente possível o alho e as ervas.

3º Passo

Retire o cabrito do forno. Com um pincel ou com as mãos espalhe ¾ da pasta, delicadamente, pela pele. Não mexa demasiado no cabrito. Volte a colocá-lo no forno mais 30 minutos. Regule a temperatura do forno para 150/160ºC.

Comece então a preparar o arroz de miúdos. Frija na panela os miúdos cortados aos bocados, com a cebola picada, os alhos, o louro e o salpicão. Junte logo de seguida o arroz e deixe fritar ligeiramente, até os bagos ficarem opacos. Acrescente sal e cubra até ao topo do arroz com a água da cozedura da cabeça do cabrito. Vá acrescentando sempre água até cobrir o arroz e mexendo. Verta o vinagre quase no final da cozedura. Quando o arroz estiver al dente, apague o lume e coloque a tampa.

4º Passo

Volte a retirar o cabrito. Espalhe o resto da pasta pela pele e reintroduza-o no forno durante mais 15 minutos ou até estar com a pele bem tostada.

5º Passo

Retire o cabrito do forno e deixe descansar durante 15 minutos antes de o cortar. Espalhe mais umas pedras de sal pela pele e incline cuidadosamente a amassadeira, para um lado e para o outro, para misturar os ingredientes no molho.