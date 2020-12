DGS sugere transformar ceia em almoço de Natal

O Natal é quando a DGS quiser! pic.twitter.com/23dpj5RDuU — Fernando Figueiredo (@Bazookas) December 15, 2020

O número dois de Graça Freitas deixou ainda 10 medidas para "nos adaptarmos aos novos tempos

e à situação pandémica em que nos encontramos".



A Direção-Geral da Saúde (DGS) sugeriu esta terça-feira que as celebrações de Natal sejam divididas por outras refeições da manhã e da tarde, de forma a reduzir os contactos de risco com familiares durante a época festiva.O subdiretor-geral da DGS indicou que "não é obrigatório" que o Natal se festeje em Portugal na noite de 24 de dezembro e manhã/tarde de dia 25, apontando que as reuniões de famílias podem acontecer noutras alturas do dia."Não é obrigatório que o Natal neste país se comemore na ceia de Natal. Pode-se comemorar, por um momento de exceção, um almoço de Natal na véspera do dia de Natal. Não há nada que o impeça", afirmou Rui Portugal em conferência de imprensa de atualização do boletim da Covid-19 em Portugal.E deu um exemplo: "Na minha casa há uma pessoa que comemora o seu aniversário precisamente nesta época, num destes dias. E a comemoração desse aniversário é o pequeno-almoço."