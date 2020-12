Vacinação à Covid-19 em Portugal pode começar já em 2020

O subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, indicou esta segunda-feira que Portugal está preparado para antecipar a autorização da entrada no mercado da primeira vacina contra a Covid-19, mas que essa tarefa caberá à taskforce nomeada pelo Governo. A confirmar-se, Portugal poderá assim começar a vacinar pessoas à Covid-19 já em 2020.



A atualização surge após a Reuters ter avançado que a Agência Europeia do Medicamento pretende dar luz verde à vacina da Pfizer a 21 de dezembro, oito dias antes da data prevista de 29 de dezembro para terminar a revisão do pedido formal para "autorização condicional" da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech.









"É muito bom que tenhamos uma antecipação que não traga maior risco em termos de segurança. Se isso de facto acontecer, teremos uma antecipação de oito dias em relação àquilo que é a vacinação e todo o esforço deve ser feito para que todas as questões logísticas sejam antecipadas por oito dias e certamente que os meus colegas terão isso em conta", garantiu Rui Portugal.



Na passada semana, o primeiro-ministro, António Costa, apontou na agenda que os dias 4 e 5 de janeiro seriam "excelentes dias para começar" a vacinação à Covid-19. Caso este plano de Portugal seja antecipado oito dias, tal significaria que o início da vacinação pode acontecer ainda em 2020.





O subdiretor-geral de Saúde, Rui Portugal, avisou no entanto que a vacina da Covid-19 não será uma substituta de outras medidas como o distanciamento de segurança ou o uso de máscara durante as primeiras fases de vacinação. A taskforce nomeada pelo Governo previu que estas primeiras fases de vacinação, que incluem 3,6 milhões de portugueses, possam estar concluídas até julho de 2021.



"A vacinação não vai ser um substituto das medidas de controlo não farmacológicas (distanciamento físico, higiene das mãos e uso de máscara), nem na primeira fase, nem na segunda fase e, talvez, nem na terceira fase", disse.



Rui Portugal lembrou também na conferência de imprensa da DGS que "não vamos ter vacinações 100% eficazes". "Nem sabemos sequer que estas vacinas, tal como as conhecemos agora, podem ter efeito contra a doença, mas não ter efeito contra a transmissibilidade."

Sobre quem deve identificar os doentes de risco em grupos prioritários, o subdiretor-geral da Saúde indicou que a tarefa cabe a médicos assistentes - mesmo que estas pessoas não tenham médico de família.