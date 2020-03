ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de março de 2020.

Em 2017, quando se colocou a questão de substituir Francisco George à frente da Direção-Geral da Saúde , no gabinete do então ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes , andava toda a gente intrigada: a sucessora óbvia, Graça Freitas , subdiretora- geral há vários anos, e uma unanimidade no setor, não queria. E isso era um mistério. A informação que chegava da DGS e do diretor-geral é que estaria ainda a recuperar do problema oncológico que a afetara alguns anos antes. E que acharia que isso poderia condicionar o desempenho num cargo que foi sempre exigente – como a própria bem sabia por experiência próxima. Sugeriam-se, aliás, outros nomes, como Raquel Duarte, que viria a ser secretária de Estado mais tarde.Ainda assim, o ministro e o secretário de Estado, Fernando Araújo – que hoje preside ao hospital de São João, por sinal unidade de referência para a covid 19, chamaram-na ao ministério. Não era uma mera reunião de trabalho, era mesmo pressão assumida. Queriam perceber o que se passava – e tentar convencê-la a concorrer ao procedimento aberto pela CRESAP para o posto. "Nós gostávamos muito dela, era uma pena", assume Adalberto Campos Fernandes. E tiveram uma surpresa.